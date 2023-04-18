Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що напрямок, який був обраний для цього візиту, не є пріоритетним для майбутнього наступу. Тому, крім пропагандистської мети та копіювання Президента України Володимира Зеленського, жодного сенсу в цьому вояжі не було.

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Путіним не будуть ризикувати

Молчанов впевнений, що це був не Путін, а один з його двійників.

Здається, найкращий, з тих, хто не тільки зовнішньо, але й манерами відповідає оригіналу. Але звичайно самого Путіна в жодному разі такому ризику не піддаватимуть,

– зазначив він.

Відомо, що Путін прилетів на контрольно-пропускний пункт Чонгар. Звідти зробив невеликий гак, проїхавши через Новоолексіївку та Генічеськ. Саме в Щасливцеві, яке розташоване на Арабатській Стрілці, на південь від Генічеська, було ідентифіковано будівлю, в якій Путін зустрічався з так званим командуванням "Дніпро".

"До Щасливцевого поки що нездатна долетіти жодна з принаймні визнаних у нас ракет. Але це не означає, що небезпека для Путіна там була відсутня, тому що є ще дрони. Звісно, що це був не Путін. Адже навіть за зовнішніми ознаками вже всі навчились відрізняти справжнього Путіна від його двійників",

– переконаний співрозмовник.

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Безглуздий візит

Молчанов пояснив, що Путін робить так само як і Зеленський, який постійно їздить на фронт. Адже російського диктатора вже називають поганими словами російські так звані "розсерджені патріоти".

Нічого дивного в тому, що імітують активність Путіна, немає. Дивно лише те, що він не приїхав, наприклад, до Бердянська чи до Мелітополя, де розташоване російське командування. Вочевидь вони не наважились ризикувати навіть двійником,

– наголосив активіст.

Співрозмовник відзначив, що на материковій окупованій частині України – Арабатська Стрілка – найбезпечніше місце.

Географічно, це – Крим, хоча адміністративно – Херсонська область. Тому на материковій частині Путін був лише проїздом. Після цього він на гелікоптері полетів до акваторії Азовського моря, далі – на північний Схід, в окуповану Луганську область,

– додав активіст.

Мета цього візиту, на думку Володимира Молчанова, суто пропагандистська, адже жодних стратегічних намірів ні в Росії, ні в України наступати через водну перешкоду, якою є Дніпро, скоріш за все, немає. Тому візит Путіна як верховного головнокомандувача був абсолютно безглуздим.

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