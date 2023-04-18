Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що напрямок, який був обраний для цього візиту, не є пріоритетним для майбутнього наступу. Тому, крім пропагандистської мети та копіювання Президента України Володимира Зеленського, жодного сенсу в цьому вояжі не було.
Зверніть увагу "Поїздка Шредінгера": як Путін "мандрував" окупованими територіями України
Путіним не будуть ризикувати
Молчанов впевнений, що це був не Путін, а один з його двійників.
Здається, найкращий, з тих, хто не тільки зовнішньо, але й манерами відповідає оригіналу. Але звичайно самого Путіна в жодному разі такому ризику не піддаватимуть,
– зазначив він.
Відомо, що Путін прилетів на контрольно-пропускний пункт Чонгар. Звідти зробив невеликий гак, проїхавши через Новоолексіївку та Генічеськ. Саме в Щасливцеві, яке розташоване на Арабатській Стрілці, на південь від Генічеська, було ідентифіковано будівлю, в якій Путін зустрічався з так званим командуванням "Дніпро".
"До Щасливцевого поки що нездатна долетіти жодна з принаймні визнаних у нас ракет. Але це не означає, що небезпека для Путіна там була відсутня, тому що є ще дрони. Звісно, що це був не Путін. Адже навіть за зовнішніми ознаками вже всі навчились відрізняти справжнього Путіна від його двійників",
– переконаний співрозмовник.
Яким маршрутом Путін пересувався по окупованій Херсонській області: дивіться відео
Безглуздий візит
Молчанов пояснив, що Путін робить так само як і Зеленський, який постійно їздить на фронт. Адже російського диктатора вже називають поганими словами російські так звані "розсерджені патріоти".
Нічого дивного в тому, що імітують активність Путіна, немає. Дивно лише те, що він не приїхав, наприклад, до Бердянська чи до Мелітополя, де розташоване російське командування. Вочевидь вони не наважились ризикувати навіть двійником,
– наголосив активіст.
Співрозмовник відзначив, що на материковій окупованій частині України – Арабатська Стрілка – найбезпечніше місце.
Географічно, це – Крим, хоча адміністративно – Херсонська область. Тому на материковій частині Путін був лише проїздом. Після цього він на гелікоптері полетів до акваторії Азовського моря, далі – на північний Схід, в окуповану Луганську область,
– додав активіст.
Мета цього візиту, на думку Володимира Молчанова, суто пропагандистська, адже жодних стратегічних намірів ні в Росії, ні в України наступати через водну перешкоду, якою є Дніпро, скоріш за все, немає. Тому візит Путіна як верховного головнокомандувача був абсолютно безглуздим.
Що відомо про приїзд російського диктатора до окупованої Херсонщини та Луганщини
- Російські пропагандисти оприлюднили відео першого візиту Путіна до окупованої Херсонської та Луганської області.
- Західні ЗМІ повідомляють, що Путін використовував декілька видів транспорту, щоб відвідати Крим та Херсонську область.
- Путін, на думку журналістів, дійсно прибув на окуповану Херсонщину та відвідав в минулому базу відпочинку "Бригантина" на Арабатській Стрілці.
- З Криму до Херсонщини кремлівський диктатор прилетів на гелікоптері, а по Херсонській області пересувався на автомобілі.
- В Кремлі повідомили, що поїздка Путіна до штабу угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку та штабу національної гвардії "Схід" в Луганській області не готувалась заздалегідь.