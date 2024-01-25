Запретили болеть, заказывать еду и стирать: как визит Путина ограничил жизнь российских студентов

Визит президента России Владимира Путина в Калининград создал бытовые неудобства для студентов Балтийского федерального университета. На территории студенческих общежитий ввели жесткий режим контроля из-за приезда главы Кремля.

О том, чтобы в обычных условиях встретиться с главой России, даже не идет речь. Студентам перед этим сообщили о ряде "важных" ограничений, информирует 24 Канал.

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Визит Путина создал бытовые неудобства для российских студентов

В росСМИ отметили, что студентам запретили покидать общежития до окончания визита президента.

Для поддержания этого режима все входы, кроме одного, были закрыты. Кроме этого оставшийся проход обнесли забором.

Так, известно, что меры безопасности не ограничиваются лишь перемещением студентов. Речь идет о том, что в одном из общежитий от студентов требовали не закрывать двери комнат на ключ, чтобы обеспечить доступ в случае необходимости.

Однако это не весь перечень ограничений. Комендант общежития сообщила, что:

нельзя вызывать скорую помощь на территорию общежития 25 января;

нельзя заказывать доставку еды;

работа стиральных машин временно приостановлена;

доступ гостей запрещен.

Администрация общежития заверила студентов, что все ограничения являются временными. Они заявили, что после отъезда их президента "жизнь вернется в обычное русло".

Известно, что сам глава Кремля также столкнулся с ограничениями во время этой поездки.

Так, его самолету пришлось лететь окружным путем через Балтийское море, чтобы не просить воздушного коридора над Литвой, которая закрыла небо для российских самолетов.

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