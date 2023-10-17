Россия мешает Азии: почему визит Путина не слишком нужен Китаю

Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай. Его визит не очень нужен Си Цзиньпину, но в то же время дает ему лишний туз в колоду – лишь бы не пиковый.

Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что страны Центральной Азии в очень неудобном положении из-за Путина, развязавшего войну против Украины и имеющего ордер на арест от Международного суда.

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"Засиделся – сколько уже этот кощей сидит и никуда не может поехать. Китай – единственное, возможно, место, а еще, конечно, Северная Корея", – отметила Романова.

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Как известно, в Китае Путин примет участие в форуме "Один пояс, один путь" по развитию транспортной инфраструктуры в Африке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

К чему стремится Китай

С одной стороны, Пекин не хочет усиления России, но с другой – слабый партнер никому не интересен. Все-таки он должен быть сильным, но не сильнее хозяина.

Это довольно сложный танец, но Китай его очень хорошо умеет танцевать и будет делать это, поскольку иметь "младшего брата" с ядерным оружием – это очень интересно,

– констатировала Романова.

К тому же, Пекин не против российских ресурсов – нефти, леса, железа и т.д. Также заинтересован в российском рынке, для которого закрываются двери США и Европы. А еще никто не отменял серый импорт, из которого имеет выгоду, в частности, Китай.

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