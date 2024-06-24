"Глубокое стратегическое партнерство": в США предположили, о чем могли говорить Путин и Ким Чен Ын

Во время первого за 20 лет визита в КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын могли обсуждать вопросы "стратегического партнерства". Так, Пхеньян сейчас разрабатывает ядерные ракеты большой дальности, поэтому это могло быть одной из главных тем обсуждения.

Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Кроме того, он заявил, что после визита Путина КНДР может принять "провокационные шаги".

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Что обсуждали Путин и Ким Чен Ын

По мнению Кэмпбелла, во время встречи между Россией и Северной Кореей велись дискуссии о том, что Пхеньян получает в обмен на поставки оружия Москве, ведь сейчас КНДР разрабатывает ракеты большой дальности и именно это могло стать важной темой для обсуждения.

Заместитель госсекретаря США также добавил, что ранее Китай, Иран и КНДР усилили сотрудничество с Россией в области безопасности. Кроме того, именно Китай и Северная Корея сделали больше всего для восстановления оборонно-промышленной базы России после ее вторжения в Украину.

Зато Россия поддерживает прогресс в военных программах всех трех этих партнеров. Эти партнерства имеют ограничения, но их нельзя игнорировать,

– подчеркнул Кэмпбелл.

В США считают, что сейчас существуют дискуссии, что именно получит КНДР в обмен на поддержку России. Вероятнее всего, это может быть связано с ядерными планами Пхеньяна или планами разработки ракет или другими вещами в энергетике.

В то же время Кэмпбелл добавляет, что в Китае обеспокоены отношениями России и КНДР. Из-за этого между Пекином и Москвой возникает напряжение, ведь Северная Корея может решиться на "провокационные шаги", чем дестабилизирует ситуацию в Азии.