Приятный знак для Украины: Жданов заметил интересную деталь в прощальном турне Путина

На днях Владимир Путин посетил временно оккупированный полуостров Крым и Мариуполь. Однако речей, помпезных заявлений или важных собраний там не было.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что фотографии из поездки Путина в Крым не доказывают, что это не было снято где-то, например, в Москве.

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Жданов предположил, что визит диктатора на временно оккупированные территории был не ответом на решение Международного уголовного суда об ордере его на арест, эта акция планировалась заранее. Однако решение МКС могло внести определенные коррективы в эту поездку.

Поездка в Крым

Есть одна деталь, которая удивляет и в то же время радует военного эксперта: нет выступления Путина, в котором он выражает слова поддержки крымчанам и обещания относительно того, что Россия там навсегда и защитит их от какой-либо угрозы.

К тому же, не было помпезных празднований годовщины со дня оккупации полуострова. Хотя Путин любит, любит собрать свиту, полный стадион, где он поет и пускает слезу вместе с народом, добавил Жданов.

Обычно все от этого едва не теряют сознание. Но на этот раз нет, были только сотрудники ФСО, представители руководства Крыма, церкви и все,

– сказал военный эксперт.

Он заметил, что не было толпы, не было показано даже локации на улице. Поэтому нельзя точно сказать, что это происходило не на съемочной площадке в студии в Москве.

Есть предположение, что на оккупированных территориях был двойник