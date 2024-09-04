Понесет ответственность вместе с Россией: какие возможные последствия для Монголии от визита Путина

Владимир Путин посетил Монголию – страну-члена Международного уголовного суда, который выдал ордер на его арест. Однако во время визита его не только не арестовали, а принимали на высшем уровне. Этот поступок Улан-Батора не останется безнаказанным.

Такое мнение высказал 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Монголия зависит от России, ведь получает от нее энергетику и топливо. Однако после того, как страна пренебрегла решением МУС и не арестовала Путина, она понесет значительные потери.

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Принимали с Путина с военными почестями

Для Путина визит в Монголию был нужен, чтобы показать миру, что он может безнаказанно ездить в страну, которая является членом Международного уголовного суда и подписантом Римского статута.

Он хотел показать это своим друзьям – из Индии, Китая, ЮАР, мол, в Монголии меня не арестовали, то может и в ЮАР, и в Бразилии тоже не арестуют,

– подчеркнул политтехнолог.

В то же время поступок Монголии, по его мнению, вычеркивает ее из перечня цивилизованных стран.

В Украине 3 сентября произошло массовое убийство в Полтаве. Если бы Путин был арестован, этого не было бы, и война бы закончилась. Все это на совести монголов,

– заметил он.

В Монголии президент – демократически избранный, и он принимал с воинскими почестями международного военного преступника и того, кто похищает украинских детей.

Это не пройдет для этой страны просто так, и она должна понести за это ответственность. Например, Монголия может потерять инвестиции с Запада.

Возможно именно сейчас монголы заработают "несколько канистр топлива", но впоследствии потеряют значительно больше. Хотя Монголия потеряла свою инвестиционную привлекательность для западных стран еще раньше, когда стало понятно, что Россия "перекупила" ее. Монголы выбрали быть с россиянами, это означает, что ответственность они будут нести вместе,

– отметил Михаил Шейтельман.

Именно сейчас, по словам политтехнолога, санкции против Улан-Батора не будут применены. Пока прозвучат определенные заявления, декларации со стороны западных стран.

"Возможно, судью из Монголии выгонят из Международного суда в Гааге. Это самое большее на что решится Запад сейчас", – резюмировал он.

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Обратите внимание! Монголия в 2003 году ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда в Гааге. Также в основной состав суда входит представитель этой страны – Эрденесбальсурен Дамдин.