Ретклифф заявил россиянам, что дальнейшее обострение ситуации может иметь обратный эффект и подтолкнуть Дональда Трампа к более активной поддержке Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Post.

Зачем Ретклифф ездил в Москву?

Американская разведка опасается, что такое восприятие Соединенных Штатов может подтолкнуть Россию к более активным действиям против американских интересов и союзников в Европе. Именно поэтому Ретклифф во время переговоров в Москве призвал российскую сторону не допускать дальнейшей эскалации в войне против Украины.

Глава ЦРУ предупредил, что такой сценарий приведет к результату, противоположному ожидаемому. В частности, эскалация может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к сближению с Владимиром Зеленским и усилению поддержки Украины.

В то же время один из собеседников The Washington Post отметил, что главной причиной поездки Ретклиффа была не столько ситуация на поле боя в Украине, сколько оценка того, как Москва воспринимает нынешние возможности США.

По словам источника издания, Россия может считать Соединенные Штаты истощенными и не обладающими достаточными ресурсами для вмешательства в конфликты.

Ранее The New York Times сообщала, что во время визита в Москву Ретклифф обсуждал с главой ФСБ Александром Бортников ситуацию в войне России против Украины. Глава ЦРУ поделился с российской стороной мрачной оценкой хода российской войны и призвал Москву заключить соглашение, пока военное и экономическое положение России не ухудшилось еще больше.

Между тем Трамп заявил, что директор ЦРУ Джон Ретклифф не передавал российским властям никаких предупреждений от Вашингтона во время визита в Москву. Поездка якобы была обычной рабочей встречей с его российским коллегой.

Отдельно Трамп прокомментировал возможность российской агрессии против стран НАТО. Он подчеркнул, что "не обеспокоен" и "никаких проблем нет".