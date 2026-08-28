Реткліфф заявив росіянам, що подальше загострення може мати зворотний ефект і підштовхнути Дональда Трампа до більшої підтримки Володимира Зеленського. Про це пише The Washington Post.

Навіщо Реткліфф їздив до Москви?

Американська розвідка побоюється, що таке сприйняття Сполучених Штатів може підштовхнути Росію до активніших дій проти американських інтересів та союзників у Європі. Саме тому Реткліфф під час переговорів у Москві закликав російську сторону не вдаватися до подальшої ескалації у війні проти України.

Глава ЦРУ попередив, що такий сценарій дасть протилежний очікуваному результат. Зокрема, ескалація може підштовхнути президента США Дональда Трампа до зближення з Володимиром Зеленським та посилення підтримки України.

Водночас один зі співрозмовників The Washington Post зазначив, що головною причиною поїздки Реткліффа була не стільки ситуація на полі бою в Україні, скільки оцінка того, як Москва сприймає нинішні можливості США.

За словами джерела видання, Росія може вважати Сполучені Штати виснаженими та такими, що не мають достатніх ресурсів для втручання в конфлікти.

Раніше The New York Times повідомляла, що під час візиту до Москви Реткліфф обговорював із главою ФСБ Олександром Бортніковим ситуацію у війні Росії проти України. Глава ЦРУ поділився з російською стороною похмурою оцінкою стану російської війни та закликав Москву укласти угоду, поки військове й економічне становище Росії не погіршилося ще більше.

Тим часом Трамп заявив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф не передавав російській владі жодного попередження від Вашингтона під час візиту до Москви. Поїздка нібито була звичайною робочою зустріччю з його російським колегою.

Окремо Трамп прокоментував можливість російської агресії проти країн НАТО. Він наголосив, що "не занепокоєний" і "жодної проблеми немає".