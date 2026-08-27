Анализируя в интервью 24 Каналу визит главы ЦРУ в Москву, историк, политик и дипломат Роман Безсмертный высказал мнение, что для того, чтобы понять итоги встречи Рэтклиффа с Путиным, в дальнейшем следует наблюдать за Трампом. По его словам, американский президент раскроет информацию.

Появление Рэтклиффа в переговорном процессе: кто далее его покинет

Историк убежден, что в ближайшее время из уст лидера Соединенных Штатов прозвучат высказывания, которые дадут понять последствия визита Рэтклиффа в Россию. По его словам, в этой ситуации самое главное, что этот человек включился в процесс.

Это означает, что что-то там в администрации Трампа изменилось, ведь в этом процессе появился Рэтклифф. Если удастся наладить взаимодействие между ним и Рубио, это станет кардинальным изменением,

– подчеркнул Безсмертный.

Кардинальным это изменение будет потому, что это будет означать, что со временем переговорный трек покинут, по словам историка, "воинственные мародеры и любители позаниматься дипломатией", а именно Уиткофф и Кушнер. По его мнению, очевидно, что их способности и навыки не могут соперничать с пониманием ситуации Джоном Рэтклиффом, возглавляющим Центральное разведывательное управление.

Здесь важно понимать, что в условиях нынешнего отсутствия эффективного руководителя Национальной разведки в Соединенных Штатах Америки роль Рэтклиффа резко возрастет. Если Рубио и Рэтклиффу удастся наладить сотрудничество, а оба они традиционно придерживаются проукраинской позиции, хотя в последнее время и не демонстрируют ее, то это означает, что ситуация все равно будет развиваться в пользу Украины,

– уверен Безсмертный.

Анализ визита главы ЦРУ в Россию: смотрите в видео