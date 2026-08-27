Аналізуючи в інтерв'ю 24 Каналу візит голови ЦРУ до Москви, історик, політик, дипломат Роман Безсмертний висловив думку, що для того, аби зрозуміти результати зустрічі Реткліффа з Путіним, надалі варто спостерігати за Трампом. З його слів, американський президент видасть інформацію на-гора.

Поява Реткліффа у переговорному процесі: хто надалі його покине

Історик переконаний, що найближчим часом з уст лідера Сполучених Штатів прозвучать висловлювання, які дадуть зрозуміти наслідки візиту Реткліффа до Росії. З його слів, в цій ситуації найголовніше, що ця людина включилась в процес.

Це означає, що щось там в адміністрації Трампа змінилося, бо у цьому процесі з'явився Реткліфф. Якщо вдасться праця між ним і Рубіо, це буде кардинальна зміна,

– наголосив Безсмертний.

Кардинальною ця зміна буде, тому що це означатиме, що з часом переговорний трек покинуть, зі слів історика, "войовничі мародери й любителі позайматися дипломатією", а саме Віткофф і Кушнер. На його погляд, очевидно, що їхні здатності та навички не можуть конкурувати з розумінням ситуації Джоном Реткліффом, який очолює Центральне розвідувальне управління.

Тут важливо розуміти, що за нинішньої відсутності дієвого керівника Національної розвідки у Сполучених Штатах Америки роль Реткліффа дуже різко зросте. Якщо вдасться співпрацювати Рубіо і Реткліффу, а обидва традиційно в собі несуть проукраїнську позицію, хоча її й не показують останнім часом, то це означає, що ситуація все одно буде розвиватися на користь України,

– впевнений Безсмертний.

Аналіз візиту голови ЦРУ до Росії: дивіться у відео