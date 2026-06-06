Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 - 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 - 2015) Валерий Чалый в эфире 24 Канала объяснил, что именно было положительным в этом визите. В то же время он назвал несколько тем, которых не хватало в публичных заявлениях Рютте.

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Визит Рютте как политический сигнал

Генсек НАТО приехал в Киев в момент, когда Россия пытается давить угрозами и запугивать не только Украину, но и ее партнеров.

Напомним! 3 июня 2026 года в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вместе с ним в Украину приехали представители Североатлантического совета, в частности председатель Военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне, постоянные представители и заместители постпредов стран-членов НАТО. Визит начался с почтения памяти павших украинских воинов у Стены памяти.

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Еще за несколько дней до этого обсуждали риски для дипломатических миссий в столице, а теперь в Киеве состоялся Совет Украина – НАТО с участием всех стран Альянса. Это стало важным политическим сигналом поддержки.

То, что он состоялся в Киеве, – это жест положительный. Это политический сигнал. Генсек НАТО – это, во-первых, дипломат. Главный дипломат от организации НАТО,

– отметил Чалый.

В то же время публичная часть визита была ограниченной. Генсек НАТО как чиновник представляет позицию всей организации, поэтому не может говорить только от себя, даже если его личное отношение к Украине может быть значительно жестче и прямее.

Мы знаем, что его личные мысли в поддержку Украины гораздо дальше идут, чем те вещи, которые он заявляет,

– объяснил дипломат.

Поэтому визит имел положительное значение, но не дал всех ответов, которых Украина ожидает от НАТО. После российских атак по городам и угроз со стороны Кремля Киев требует не только политических сигналов, но и конкретных решений по защите неба и границ.

Чего не хватило в заявлениях генсека НАТО?

После визита Рютте Украине важно было услышать не только политическую поддержку, но и ответы на практические вопросы безопасности. Первый из них – совместный контроль границы Украины со странами НАТО, чтобы не повторялись ситуации вроде атаки российского беспилотника по гражданскому зданию в Румынии.

Дипломат объяснил, что в визите Рютте осталось за кадром: смотрите видео

Такой механизм мог бы закрыть пробелы в координации и средствах реагирования на пограничных участках.

Нужно закрыть эти дыры. Это совместный контроль над границами Украины со странами НАТО в глубину Украины где-то на 100 – 150 километров,

– пояснил Чалый.

Второй блок вопросов касается российских ударов системами С-300 и С-400 по украинским городам. Эти ракеты создавали для поражения самолетов и ракет, но Россия запускает их по гражданской инфраструктуре, в частности по Харькову и Днепру. Из-за неточности таких ударов обломки металла массово поражают людей.

Надо занять политическую позицию по использованию Россией систем С-300 и С-400 против гражданских граждан,

– подчеркнул дипломат.

По его словам, такие вещи нельзя оставлять только на уровне общих осуждений. НАТО должно четко определять, как реагирует на подобное применение оружия, потому что речь идет не только о защите Украины, но и о безопасности всего восточного фланга Альянса.

Крым и безопасность Черного моря

Третья тема, которой не хватало в публичных заявлениях, касается Крыма и Черного моря. Даже если Россию удастся заставить отказаться от аннексии без сценария полной капитуляции Москвы, после этого останется много вопросов к НАТО. В Черноморском регионе есть страны Альянса, поэтому модель безопасности там не может быть только украинской ответственностью.

Крым и безопасность Черного моря. Что дальше? Как это будет дальше? Вот это я хотел бы услышать,

– отметил Чалый.

Речь идет о долгосрочных правилах безопасности после завершения активной фазы войны. Украина должна получить не только политическую поддержку, но и понятный ответ, как НАТО видит защиту Черноморского региона от новых российских угроз.

Здесь будет очень много вопросов к НАТО, потому что именно страны НАТО находятся в Черноморском регионе,

– пояснил дипломат.

Визит Рютте в Киев был важным сигналом, но следующие заявления НАТО должны быть более конкретными.

На этом публичный позитив заканчивается. Я хотел бы услышать три вещи: совместный контроль границы, реакцию на удары С-300 и С-400 и позицию по Крыму и Черному морю,

– подытожил он.

Визит Рютте стал важным сигналом, но следующий уровень должен быть более предметным. Украине нужны ответы относительно совместного контроля границ, реакции на удары по гражданским и долгосрочной безопасности Крыма и Черного моря.

Что известно о визите Марка Рютте в Киев?

В Киеве этот приезд рассматривают как важный политический сигнал поддержки накануне саммита НАТО 7 – 8 июля 2026 года. По мнению Юрия Подорожнего, Рютте приехал не только для того, чтобы согласовать позиции с украинским руководством, но и чтобы показать другим союзникам: Альянс и в дальнейшем координирует сотрудничество с Украиной.

Во время брифинга в Киеве Рютте заявил, что Украина ежедневно и еженедельно продолжает получать ракеты PAC-2 и PAC-3 к системам Patriot. По его словам, поставки продолжаются, союзники имеют на это средства, а программа PURL пока не страдает даже несмотря на другие войны в мире.

На фоне ударов по району Кронштадта во время Петербургского международного экономического форума Рютте отметил, что Украина уже имеет такие военные возможности, которые влияют даже на российские символические мероприятия. Отдельно Зеленский и Рютте расценили большое присутствие представителей НАТО в Киеве 3 июня как знак того, что союзники не испугались российских угроз.