На ход войны никак не повлияет: что Шойгу может искать в Иране
Министр обороны России Сергей Шойгу приперся с визитом в Иран. Очевидно, он хочет расширять военное сотрудничество.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что в ГУР уже разыскивают место производства "Шахедов" в России, если оно действительно существует. Поэтому скоро у Шойгу может быть еще больше проблем.
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Зачем Шойгу приехал в Иран
Как отметил Нарожный, вероятнее всего, Шойгу будет договариваться о расширении военного сотрудничества с Ираном. Ему, прежде всего, нужны 152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и снаряды для минометов. Может быть, он будет просить и баллистические ракеты.
Более уверен, что Иран ракеты не даст. Снаряды – это реалистично. Тем более что в России есть отлаженные пути поставки через Каспийское море. А в обмен они могут дать как наличными доллары, евро или золото. Также в ответ Россия может предоставить Ирану определенные технологии или те же самолеты.
– заметил Нарожный.
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Понятно, что определенную военную помощь Россия получит после визита Шойгу в Иран. Однако это не будет оружие, способное переломить ход войны.
Визит Шойгу в Иран: коротко
- Министр обороны России Сергей Шойгу приехал с визитом в Иран, где встретился с военным руководством страны. В Кремле заявили, что хотят увеличить военное сотрудничество.
- В украинской разведке уже прокомментировали визит Шойгу в Иран. Там подчеркнули, что сейчас представители российского режима могут ехать с визитом только в незначительное количество стран.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Шойгу будет договариваться о военном сотрудничестве. В России нет достаточного количества запасов для ведения длительной войны.