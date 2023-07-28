Показал все игрушки и провел концерт: как Ким Чен Ын развлекал Шойгу в Северной Корее

Министр войны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Северную Корею. Там не заставили себя ждать и тепло приняли россиянина — показали парад и даже повели историческими местами.

Конечно, северокорейские СМИ все снимали, ведь нечасто к Ким чен Ыну наведываются "такие гости".

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Как в КНДР развлекали Сергея Шойгу

Министр войны России прибыл в КНДР 25 июля. Там его сразу встретили вывеской "Добро пожаловать, товарищ министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу!" и бурными аплодисментами. Кроме обсуждений сотрудничества Северной Кореи и России, во время визита нашлось и время для "развлечений" и "культурного просвещения" министра войны.

Шойгу в КНДР встречали аплодисментами / ЦТАК

Глава Северной Кореи даже показал министру войны парад. Он был посвящен 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 года. Конечно, на параде Шойгу показали все "игрушки", которыми располагает Ким Чен Ын, и в том числе и межконтинентальные баллистические ракеты. Делегации России показали и ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1", который может находиться под водой более 40 часов.

Шойгу показывают северокорейский парад / ЦТАК

Также Шойгу побывал и на торжественном заседании по случаю годовщины завершения Корейской войны.

Шойгу на приеме в КНДР/ЦТАК

Однако это не все, что подготовил Ким Чен Ын для путинского делегата. Как сообщают пропагандистские СМИ, Шойгу также побывал в доме-музее в Мангенде, где родился основатель КНДР Ким Ир Сен. А также глава Северной Кореи устроил прием Шойгу с целым концертом. Министр же не приехал с пустыми руками – он передал Ким Чен Ину "подарок от Путина".

Сергей Шойгу и Ким Чен Ын на концерте / ЦТАК

Министр обороны КНДР во время визита Шойгу заявил, что они вместе с Россией будут противостоять "разбойничьей стратегии" мирового господства США. Шойгу, в свою очередь, был рад посетить Северную Корею и заявил, что КНДР является важным партнером России. Визит же укрепит взаимодействие оборонных структур двух стран.

Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян – столицу дружественного нам государства,

– заявлял российский министр.

По информации пропагандистских СМИ, делегация во главе с Шойгу уже покинула Пхеньян.

Цель визита Сергея Шойгу