Почему визит Шольца в Украину на самом деле циничный

Шольц впервые прибыл в Киев с 2022 года, когда он посещал Украину вместе с другими руководителями европейских стран. Этот визит важен прежде всего потому, что демонстрирует готовность Германии в дальнейшем помогать Украине, однако есть определенные "но".

Для чего Шольцу был визит в Киев

Еще перед встречей Олафа Шольца и Владимира Зеленского наблюдатели пытались понять о чем они будут конфиденциально разговаривать после того, как Шольц говорил с Владимиром Путиным. Они считают, что Шольцу интересно узнать, на какие уступки готов пойти Киев, если переговоры об окончании российско-украинской войны все же состоятся. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Но я согласен с немецкими журналистами, которые считают приезд Шольца в Киев циничным и таким, который не имеет никакого отношения к реалиям российско-украинской войны. Канцлер уже находится в режиме предвыборной борьбы после развала собственной коалиции и выдвижения социал-демократами на должность главы немецкого правительства. Больших перспектив снова стать главой правительства у него нет.

Сейчас наиболее очевидным кандидатом на пост канцлера после досрочных выборов в Бундестаг считается лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Он как раз и настаивает на том, чтобы Украина получила ракеты Taurus, которые категорически отказывается предоставить Шольц.

Шольц обвиняет Мерца в том, что он может способствовать опасной эскалации в отношениях с ядерной державой, а Мерц подчеркивает, что такой страх в политической генетике социал-демократов, которых возглавляет Шольц.

В этой ситуации канцлеру просто необходимо было прибыть в Киев, чтобы продемонстрировать две вещи:

Украина остается приоритетом его внешней политики;

именно он, а не Мерц, понимает, как "правильно" помогать Украине, чтобы не вызвать серьезной эскалации в отношениях между Германией и Россией.

Неправильный тренд на Западе

О каких-то реальных сдвигах по поставкам Taurus в украинскую армию во время этого визита не стоило и думать. Шольц как раз и прибыл в Киев, чтобы Украина не получила Taurus. Если представить, что его партия победит на федеральных выборах, что маловероятно, то он будет придерживаться этой своей политической линии.

Можно сказать, что Шольц просто использует эту поездку и свой диалог с Зеленским в собственных внутриполитических целях, которые не касаются российско-украинской войны. Шольц – не первый западный политик, который именно так относится к приездам в Украину.

Стоит напомнить, как использовал встречу с Зеленским премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который под фанфары прибыл в Киев в первые дни своего председательства в Евросоюзе. Но не успели в Киеве и европейских столицах порадоваться конструктивности Орбана, как тот выбрался в Москву для переговоров с Путиным. Можно сказать, что разговор с Зеленским, с точки зрения Орбана, легитимизировала его поездку в Москву и разговор с тем, с кем он на самом деле хотел разговаривать

Шольц действует в обратном направлении – он сначала разрушил дипломатическую изоляцию Путина на Западе. Теперь разговором с Зеленским он как бы легитимизировал разговор с Путиным. Хотя очевидно, что во время этого разговора Шольц ничего не добился от российского президента, разве что выслушал его условия по окончанию российско-украинской войны, которые ничем не отличаются от тех ультиматумов, которые Путин выдвигал Украине еще в начале 2022 года.

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После того как Шольц посетил Киев, может казаться, что в его решении снова разговаривать с Путиным нет ничего драматического. Мол, это просто часть усилий, которые должны привести к остановке российско-украинской войны в новом тренде, который определился на Западе после того, как Дональд Трамп победил на выборах президента США.

Однако на самом деле новым трендом должно быть осознание европейцами того, как они смогут противостоять действиям, которые новый президент США может осуществить с целью договориться с Путиным за счет Украины и европейской безопасности. Насколько страны ЕС смогут помогать Украине в случае, если американской помощи больше не будет.

В такой ситуации, чтобы там не думал Шольц, без Taurus не обойтись. Именно поэтому для Украины было бы лучше, чтобы новое немецкое правительство возглавил Мерц, а не Шольц.