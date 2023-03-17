Лидер КНР Си Цзиньпин приедет в государство-террорист. Он встретится с Владимиром Путиным уже вскоре.

Кремль уже анонсировал визит Си Цзиньпина в Москву. Он приедет 20 – 22 марта. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о визите Си Цзиньпина к Путину

Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посетит Россию по приглашению кремлевского гоблина. Известно, что во время переговоров с лидером КНР будет обсужден "вопрос развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

Также планируется обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. К тому же планируется подписание ряда "важных двусторонних документов".

Отмечается, что Китай будет придерживаться объективной позиции в отношении Украины и будет играть конструктивную роль в продвижении переговоров.

Китай впервые с начала войны назвал Россию "главным партнером"

Недавно глава МИД Цинь Ган оценил тесное партнерство Китая с Россией. По его словам, страны являются главными партнерами и между ними проложен путь доверия и создана модель международного сотрудничества.

"Когда Китай и Россия взялись за руки, движение в многополярный мир и более демократическую международную систему набрало обороты, а глобальный стратегический баланс и стабильность получили гарант", – заявил глава МИД.