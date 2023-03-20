Хочет выяснить, есть ли шанс у России, – экс-сотрудник СБУ о визите Си Цзиньпина в Москву

Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Москву, чтобы встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. О чем будут говорить главы государств – можно только догадываться.

Однако, по мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, речь не пойдет о том, что Китай может дать России. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

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У россиян уже есть список помощи, которую они хотели бы получить от китайцев. И это не просто шлемы, бронежилеты, обувь и одежда. Скорее всего, они рассчитывают на китайский аналог HIMARS.

Я более чем уверен, что китайский лидер сейчас пытается выяснить для себя на каком этапе эта война, есть ли вообще шанс у России победить или хотя бы удержать то, что они уже захватили.

– уверяет эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

На какой подарок может рассчитывать Путин

По словам экс-сотрудника СБУ, уровень поддержки Китаем государства-агрессора будет определять то, насколько убедительным будет диктатор:

если убедит, Китай может поставлять дополнительные боеприпасы, но тайно, возможно, беспилотники;

если не убедит, она ограничится исключительно чем-то вроде заявлений министра иностранных дел Китая, осудившего решение МКС выдать ордер на арест Путина.

"Представьте Новый год, приходит Дед Мороз с мешком подарков и говорит: "Забирайся на табурет и рассказывай стишок". От того, насколько качественно и красиво ты его расскажешь, будет зависеть то, что он достанет из своей сумки. Это может быть пачка карандашей, а может – айфон 14 или даже 15", – подытожил Иван Ступак.

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