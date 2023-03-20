Путин встретит Си Цзиньпина в Москве в критический момент, – Reuters

Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Москву. Российский диктатор Владимир Путин встретит его в критический момент.

Три дня спустя после того, как международный трибунал обвинил в военных преступлениях Путина, он как никогда будет ждать проявления солидарности со стороны своего китайского коллеги Си Цзиньпина. Кстати, уже появились первые кадры исторического визита.

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Путин встретит Си Цзиньпина в критический момент

Си станет первым мировым лидером, который пожмет руку Путину после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора.

Россия представит поездку Си как доказательство того, что у нее есть "мощный друг", готовый противостоять "вражескому" Западу, который, по мнению Кремля, тщетно пытается его изолировать и победить.

Отметим, что ни Москва, ни Пекин не являются членами Международного уголовного суда. Однако, объявив Путина в розыск в 123 странах фактически накануне визита Си, суд привлек неудобное внимание к встрече, и без того деликатной для китайского лидера.

Что известно о визите Си Цзиньпина в Москву