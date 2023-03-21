"Удав съедает кролика": на каких условиях Китай пошел на сближение с Россией
Си Цзиньпин 20 марта прибыл с визитом в Москву. Визит президента Китая в Россию определит дальнейшие правила отношений между двумя странами.
Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, визит президента Китая в Россию является продолжением кардинальных изменений в геополитике.
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"Мир поляризуется. Хотя Си Цзиньпин несколько пересмотрел свою позицию по вопросу возможного позиционирования Китая и России на ближайшие годы", – отметил политический эксперт.
Основной геополитический вызов
По его словам, сейчас мы видим налаживание дальнейшего сотрудничества Китая и России. Случилось то, что так пытались не допустить США.
Недопущение сближения Китая и России – это основной геополитический вызов сегодня. Впрочем, помешать сотрудничеству Москвы с Пекином крайне сложно, ведь они идеологически очень похожи,
– отметил политический эксперт.
Он добавил, что Запад многое сделал для того, чтобы отношения между 2 странами были как можно сложнее.
Валерий Клочок рассказал об отношениях между Китаем и Россией: смотрите видео
Китай сближается с Россией, но на своих условиях
Как отметил политический эксперт, Пекин строит отношения с Россией с позиции "сверху". Именно Китай диктует свои условия и определяет правила игры.
Пекин будет ставить своей целью получить больше дивидендов из истории российско-украинской войны. В условиях ослабления России сближение Пекина и Москвы будет больше, но на условиях Китая,
– подчеркнул Клочок.
По его мнению, Россия это отлично понимает и сознательно идет на такие условия. Кремль определённым образом стал заложником ситуации и вынужден смириться со своим положением.
"Этот процесс сравним с тем, когда удав съедает кролика. Так же распространение интересов Китая на Россию становится все больше", – отметил политический эксперт.
Тема войны в Украине
В последнее время все более активно поднимается тема возобновления переговоров России с Украиной. В частности, об этом говорит Китай в своем "мирном плане". По мнению Клочка, война в Украине будет одной из основных тем переговоров между Путиным и Си.
После визита в Москву лидер Китая может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. И его звонок также может быть направлен на мирные переговоры,
– сказал политический эксперт.
Он отметил, что сегодня звучит много тезисов о том, что мы находимся в кульминации наступления России на Украину.
"Следующим шагом будет выход из этой ситуации", – добавил Клочок.
Визит Си Цзиньпина в Москву: коротко
- В рамках подготовки к визиту лидера Китая в Россию Владимир Путин выдал целую статью о российско-китайских отношениях. В ней диктатор говорит, что отношения России и КНР построены на "доверии, уважении к суверенитету и интересам друг друга".
- Народный депутат Украины Олег Дунда предположил, что во время визита в Москву Си Цзиньпин, скорее всего, будет решать вопрос полного контроля над Россией.
- Политтехнолог Юрий Подорожний отметил, что Китаю выгодна ослабленная Россия. В то же время Пекин и дальше поддерживает Москву, поскольку она ему нужна как "буфер" в противостоянии с США.