Есть несколько деликатных вопросов: Си Цзиньпин и Путин могут обсудить новую угрозу со стороны России

Си Цзиньпин прибудет в Москву, где 9 мая посетит парад, а также проведет важные переговоры с Владимиром Путиным. Встреча Китая и России может быть предвестником важных событий.

Об этом 24 Каналу рассказал историк, политик и дипломат Роман Бессмертный, отметив, что сегодня Китай и Россия зависят друг от друга. К слову, визит Си Цзиньпина в Москву продлится три дня – с 7 по 10 мая. Предыдущий раз глава Китая приезжал в Россию в марте 2023 года.

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Москва будет диктовать свои условия

Бессмертный отметил, что Китаю крайне необходимы дешевые российские углеводороды. В то же время если китайская индустрия не будет поставлять в Россию станки, полупроводники, соответствующие программы, то она не сможет обеспечить ведение материально-технической войны.

Кроме того, Пекин и Москва, по его словам, связаны дружбой по издевательству над африканскими государствами, ведь Африка распределена по влиянию между ними.

Вместе Китай и Россия осваивают арктические месторождения, о чем давно подписали соответствующие соглашения. А также между ними есть контракты на разработку полезных ископаемых Сибири.

Все это пройдет очередное прочтение для того, чтобы не возникало вопросов, что китайцы и россияне – "братья навеки",

– подчеркнул политик.

Сегодня есть еще несколько деликатных вопросов, которые должны лично обсудить Си Цзиньпин и Путин.

Прежде всего – это обострение ситуации между Индией и Пакистаном, куда уже, по словам Бессмертного, влезла Россия своими предложениями.

Ситуация выглядит так, что Кашмир на сегодня разделен между тремя государствами: Китаем, Пакистаном и Индией. Пекин заинтересован в том, чтобы начался этот конфликт, ведь Индия создает Китаю очень серьезную конкуренцию.

"Поскольку Москва туда влезла, то будет диктовать свои условия. Поэтому Китаю и России необходимо согласовать свои действия", – отметил дипломат.

Россия готовится к агрессии

Еще один важный вопрос, который должны поднять Си Цзиньпин и Путин, это европейский рынок. В условиях экономической войны между Китаем и Соединенными Штатами Америки он остается для Пекина единственным ликвидным.

Все прекрасно понимают, что Россия готовится к агрессии против европейских государств. Нынешние военные учения "Запад 2025", которые будут проводиться в Беларуси, очевидно, будут прикрытием подготовки или отработки операций против стран Балтии,

– отметил Роман Бессмертный.

Соответственно главы Китая и России, по его мнению, должны обсудить не только возможную атаку России против балтийских государств, но и сроки начала этой операции и детали ее проведения.

Политик напомнил, что агрессия России сначала против Грузии, а затем против Украины в обоих случаях начиналась после очередного широкого раунда консультаций между Москвой и Пекином.

К слову, публицист Юрий Богданов заметил, что своим визитом в Москву Си Цзиньпин "передает "привет" Соединенным Штатам". Китаю, по мнению Богданова, важно показать, что Россия является его сателлитом, в то время, когда Дональд Трамп стремится перетянуть Путина на свою сторону в борьбе против КНР.