Про це 24 Каналу розповів історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, зазначивши, що сьогодні Китай та Росія залежать один від одного. До слова, візит Сі Цзіньпіна до Москви триватиме три дні – з 7 по 10 травня. Попередній раз глава Китаю приїжджав до Росії у березні 2023 року.

Читайте також Прихована загроза в Азії: як США ризикують програти глобальну війну через недооцінку Китаю

Москва диктуватиме свої умови

Безсмертний наголосив, що Китаю конче необхідні дешеві російські вуглеводні. Водночас якщо китайська індустрія не постачатиме до Росії станки, напівпровідники, відповідні програми, то вона не зможе забезпечити ведення матеріально-технічної війни.

Крім того, Пекін та Москва, за його словами, зв'язані дружбою зі знущання з африканських держав, адже Африка розподілена щодо впливу між ними.

Разом Китай та Росія освоюють арктичні родовища, про що давно підписали відповідні угоди. А також між ними є контракти на опрацювання корисних копалин Сибіру.

Все це пройде чергове прочитання для того, щоб не виникало питань, що китайці та росіяни – "браття навіки",

– наголосив політик.

Сьогодні є ще декілька делікатних питань, які мають особисто обговорити Сі Цзіньпін та Путін.

Насамперед – це загострення ситуації між Індією і Пакистаном, куди вже, за словами Безсмертного, влізла Росія своїми пропозиціями.

Ситуація виглядає так, що Кашмір на сьогодні розділений між трьома державами: Китаєм, Пакистаном та Індією. Пекін зацікавлений в тому, щоб розпочався цей конфлікт, адже Індія створює Китаю дуже серйозну конкуренцію.

"Оскільки Москва туди влізла, то буде диктувати свої умови. Тому Китаю та Росії необхідно погодити свої дії", – зауважив дипломат.

Росія готується до агресії

Ще одне важливе питання, яке мають порушити Сі Цзіньпін та Путін, це європейськи ринок. В умовах економічної війни між Китаєм і Сполученими Штатами Америки він залишається для Пекіну єдиним ліквідним.

Всі чудово розуміють, що Росія готується до агресії проти європейських держав. Цьогорічні військові навчання "Захід 2025", які проводитимуться в Білорусі, очевидно, будуть прикриттям підготовки чи відпрацювання операцій проти країн Балтії,

– наголосив Роман Безсмертний.

Відповідно глави Китаю та Росії, на його думку, мають обговорити не тільки можливу атаку Росії проти балтійських держав, а й терміни початку цієї операції та деталі її проведення.

Політик нагадав, що агресія Росії спочатку проти Грузії, а потім проти України в обох випадках розпочиналася після чергового широкого раунду консультацій між Москвою і Пекіном.

До слова, публіцист Юрій Богданов зауважив, що своїм візитом до Москви Сі Цзіньпін "передає "привіт" Сполученим Штатам". Китаю, на думку Богданова, важливо показати, що Росія є його сателітом, в той час, коли Дональд Трамп прагне перетягнути Путіна на свій бік у боротьбі проти КНР.