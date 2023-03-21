Россия – один из ключевых активов: получат ли оккупанты современное оружие от Китая

Глава КНР Си Цзиньпин приехал с визитом в Россию 20 марта. Есть опасения, что Китай согласится поставлять современным оружие оккупантам. Но ситуация на самом деле совсем другая и глубже, чем кажется.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, сейчас Китай решает вопрос с так называемой "миротворческой инициативой" по войне в Украине. Там прекрасно отдают себе отчет, что этот план является "мертворожденным". Он неприемлем ни для Украины, ни России.

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Какую игру затеял Китай

Как отметил Саакян, Китай пытается создать идеологическую платформу со своей повесткой дня, которая отлична и от российской, и от западной. Это все направлено на страны Глобального Юга и другие государства, которые пытаются отмалчиваться по поводу войны и занимают "среднюю" позицию.

Китай предлагает им сплотиться, а именно хочет стать проводником этой позиции. Условная нейтральность. Хотя нейтральность возможна, когда есть 2 равноценные стороны конфликта. А есть войны непровоцированные и незаконные, когда одна страна нападает на другую. Тогда есть агрессор и жертва. В этом случае нейтральности нет, а есть "безучастность" и безразличие к совершению преступления,

– заметил Саакян.

Китаю также важно было продемонстрировать "мирную инициативу", чтобы выйти из категории "безучастия" до позиции якобы конструктивного миротворца и проводника государств, которые молчат.

Зачем Си приехал в Москву

По мнению Саакяна, Си приехал в Москву, чтобы продемонстрировать готовность России перейти в вассальную зависимость от Китая. Также Пекин возвращается на международную арену с проактивной позицией после того, как глава КНР решил свои внутренние вопросы и сконцентрировал власть.

Первая поездка в Москву демонстрирует, что Россия – один из ключевых активов Китая. После решения Международного уголовного суда и санкций актив начал терять в цене. Задачей Запада было продемонстрировать перед встречей, что у Путина максимально "замазаны руки в крови". Это усложнит Китаю возможность выгодно торговать с Россией.

Вероятно, разговор Си и Путина касался того, по каким направлениям Россия сейчас готова делегировать Китаю представительство себя на международной арене. Также Пекин может скупить некоторые ее активы. Бесспорно, они могли говорить о том, как Китай способен помочь России в завозе товаров двойного назначения, обходе санкций и т.д.

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Будет ли Китай поставлять оружие для России

Саакян подчеркнул, что Китай будет дистанцироваться от России в стратегическом пространстве. Они не будут давать никаких поводов, что являются союзниками Москвы. Пекин всегда обозначает пространство, где они сотрудничают с Россией, но по своей инициативе.

К примеру, Китай продавливает вопрос санкций только через ООН, где и Пекин, и Москва могут наложить вето. Они понимают, что такие же ограничения могут наложить на них после атаки на Тайвань. Впрочем, в вопросе территориальной целостности и ядерного оружия они четко отмежевываются. Похожая ситуация и со снабжением оружия.

Китай точно не собирается помогать России оружием открыто. Также не собирается критически помогать России оружием. В Китае не заинтересованы в победе России. Там заинтересованы в ослаблении России. Поэтому некоторые модели скрытой, ограниченной помощи могут рассматриваться. Они будут связаны для Китая с ситуацией в Тайване. С тем, насколько мир помогает Тайваню,

– считает Саакян.

Визит Си в Россию: коротко