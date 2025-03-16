Загадочный визит: как Путин унизил переговорщика Трампа во время поездки в Москву

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф посетил Москву. Впоследствии США усилили санкции против газового, нефтяного и банковского секторов России. Это совсем неслучайное совпадение.

Очевидно, Владимир Путин оскорбил Уиткоффа во время встречи. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Этот визит Уиткоффа очень загадочный. Все-таки он представитель по Ближнему Востоку. Есть Кит Келлог, который представитель по проблемам Украины и России. Но на переговоры к Путину поехал представитель по Ближнему Востоку", – сказал он.

Кит Келлог – генерал. Уиткофф – миллиардер, застройщик и инвестор, профессиональный переговорщик, который заключал много успешных бизнес-сделок. Возможно, Трамп ожидал, что он сможет договориться с Путиным.

Уиткофф – это очень близкий к Трампу человек. Его очень обидели. Приехал человек от Трампа с прямым поручением поговорить. По некоторым данным, его 4 часа держали в коридоре. Понятно, что он был не в номере, а в короткой дистанции, ему сказали ждать. Он ждал 4 часа,

– подчеркнул Яковенко.

По его словам, когда Путин разговаривает с людьми, которые по мнению российского диктатора, являются "ниже него", то не является собеседником. Так называемый глава Кремля плохо вел себя относительно Уиткоффа, поэтому получил от США усиление санкций.