Я приеду в Москву, если "все уладится", но 9 мая – слишком рано, – Трамп

Дональд Трамп предположил, что может посетить Москву, когда ситуация с войной в Украине уладится. Однако заявил, что это не будет 9 мая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с Эммануэлем Макроном.

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Что сказал Трамп о возможном визите в Россию

Дональд Трамп заявил, что он может приехать в Москву, когда "все уладится", имея в виду войну России против Украины.

В то же время американский президент отметил, что его визит в этом году на 9 мая в Москву является "слишком преждевременным".

Интересно, что Трамп заявлял, что в России также есть вещи, которые его интересуют. В частности, говорится о редкоземельных металлах.

Также президент США предположил, что война России против Украины может закончиться что война России против Украины может закончиться "в течение ближайших недель". Он также сказал, что Америка не допустит развертывания Третьей мировой войны.

Кроме того, Трамп выразил надежду, что государство вернет часть оккупированных земель. На вопрос об отказе Украины от своих территорий в мирном соглашении с Россией Трамп ответил: "Посмотрим".