Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з Еммануелем Макроном.

До теми Я сподіваюся, що Зеленський приїде в Овальний кабінет підписувати мир, – Трамп

Що сказав Трамп про можливий візит в Росію

Дональд Трамп заявив, що він може приїхати у Москву, коли "все владнається", мавши на увазі війну Росії проти України.

Водночас американський президент зауважив, що його візит цьогоріч на 9 травня в Москву є "надто завчасним".

Цікаво, що Трамп заявляв, що у Росії також є речі, які його цікавлять. Зокрема, мовиться про рідкісноземельні метали.

Також президент США припустив, що війна Росії проти України може закінчитися "протягом найближчих тижнів". Він також сказав, що Америка не допустить розгортання Третьої світової війни.

Окрім того, Трамп висловив сподівання, що держава поверне частину окупованих земель. На запитання про відмову України від своїх територій в мирній угоді з Росією Трамп відповів: "Побачимо".