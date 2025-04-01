Это важно и для Украины: Трамп объявил о своих первых зарубежных визитах

Лидер США подтвердил свою поездку в Саудовскую Аравию и анонсировал визиты в ряд других стран (ОАЭ, Катар). Визит Трампа в страны Ближнего Востока может быть направлен на укрепление энергетических альянсов, поиск альтернативных источников энергии на фоне возможных санкций против российской нефти.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что это может свидетельствовать о стремлении США усилить свое влияние в этом регионе и обеспечить стабильность энергетических рынков.

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Какие вопросы может поднять Трамп во время поездки?

Эксперт-международник считает, что в рамках этого визита будет выполняться несколько задач. Именно в Саудовской Аравии проходят переговоры о возможном подписании соглашения между Киевом и Москвой по ведению долговременного режима прекращения огня.

Желиховский также напомнил, что была информация, что якобы Трамп планирует в этом регионе встретиться с Путиным. Он не исключает, что идет соответствующая подготовка, но пока не считает, что их встреча состоится.

Конечно, украинский вопрос является одним из важных, ведь Саудовская Аравия играет роль переговорной площадки, кроме того, что это государство активно способствует обмену военнопленными между Украиной и Россией,

– озвучил Желиховский.

Не исключает эксперт-международник и того, что во время встречи Трампа с представителями указанных стран будет обсуждаться возможность стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, тема возможной ядерной сделки между США и Ираном. Задач у Трампа, по словам Желиховского, может быть немало относительно запланированной поездки.

Чего хочет Саудовская Аравия?

Кандидат политических наук напомнил, что с самого начала, когда Трамп принял присягу президента США, были предположения, что одним из первых его зарубежных визитов станет поездка в Саудовскую Аравию. Тогда еще говорилось о его визите в Великобританию, возможно, его отсрочили по ряду причин.

Это может быть связано с акцентами во внешней политике Трампа. Думаю, что ближайшие недели будут насыщенными на события, единственный вопрос – насколько они будут результативными,

– отметил Желиховский.

Ближний Восток, по мнению эксперта-международника, еще играет значительную роль в частности в контексте возможного подписания соглашения о перемирии между Украиной и Россией. Саудовская Аравия, по мнению Желиховского, хотела бы показать, что она открыта для мира и президентство Трампа, вероятно, поспособствует тому, чтобы так было. Он также предположил, что эта страна через США хотела бы иметь более тесные контакты с Западом.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп намеревался посетить Саудовскую Аравию 28 апреля. Впоследствии его визит отложили на май. Политтехнолог Олег Постернак предположил с чем могло быть связано такое решение.