Встреч много, но они содержательные, – Зеленский подвел итоги первого дня в США
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский остался доволен первым днем своего официального визита в США. Украинский президент назвал его предметным и с большим количеством встреч.
В то же время Зеленский признал, что этот визит в США является несколько сложным с точки зрения количества встреч. Но, как заметил президент, главное – не количество, а качество.
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Президент Украины поблагодарил представителей украинской и американской делегации, которые принимали участие в подготовке визита. Владимир Зеленский отметил, что 31 августа состоялась содержательная встреча с министром энергетики США и были подписаны важные документы.
Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Это – первый важный шаг. Мы искали инвестиций. Сейчас имеем поддержку,
– подчеркнул он.
Украинский лидер также отметил, что увидел поддержку со стороны министерства энергетики США в вопросе "Северного потока-2" и угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта.
Итоги первого дня в США
- В первый день в Штатах Владимир Зеленский успел встретиться с главой Всемирного банка Малпассом, с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, презентовал План трансформации Украины.
- Впоследствии президент Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина. Руководитель NASA также принял приглашение украинского президента и согласился посетить Украину.
- Также супруги Зеленские приняли участие в чествовании памяти жертв Голодомора и открыли аудиогид на украинском языке в имении первого президента США Джорджа Вашингтона.
Добавим, что вечером, 1 сентября, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом. Эта встреча неоднократно переносилась, но, как пояснили в ОП, это никак не повлияет на формат встречи.