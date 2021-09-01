Встреч много, но они содержательные, – Зеленский подвел итоги первого дня в США

Владимир Зеленский остался доволен первым днем своего официального визита в США. Украинский президент назвал его предметным и с большим количеством встреч.

В то же время Зеленский признал, что этот визит в США является несколько сложным с точки зрения количества встреч. Но, как заметил президент, главное – не количество, а качество.

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Президент Украины поблагодарил представителей украинской и американской делегации, которые принимали участие в подготовке визита. Владимир Зеленский отметил, что 31 августа состоялась содержательная встреча с министром энергетики США и были подписаны важные документы.

Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Это – первый важный шаг. Мы искали инвестиций. Сейчас имеем поддержку,

– подчеркнул он.

Украинский лидер также отметил, что увидел поддержку со стороны министерства энергетики США в вопросе "Северного потока-2" и угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта.

Итоги первого дня в США

Добавим, что вечером, 1 сентября, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом. Эта встреча неоднократно переносилась, но, как пояснили в ОП, это никак не повлияет на формат встречи.