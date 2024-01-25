Для меня принципиально увидеть Орбана в Киеве, – Стефанишина о визите премьера Венгрии

Министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что предстоящая встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главы Офиса Президента Андрея Ермака с венгерским коллегой Петером Сийярто связана с подготовкой визита Орбана в Украину. Она отметила, что Виктор Орбан не посещал Киев с 2010 года.

Об этом передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Стефанишина отметила, что хочет, чтобы Орбан увидел Украину глазами украинцев и остального мира.

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Важный визит Орбана

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что для украинской стороны визит венгерского лидера является очень важным, поскольку за 14 лет, с момента его последнего визита, страна очень изменилась.

Для меня принципиально увидеть премьер-министра Орбана в Киеве, потому что он играет непростую роль в принятии исторических решений для Украины. Для меня важно, чтобы этот человек видел страну такой, какой ее видят мир и украинцы,

– сказала министр.

Она подчеркнула, что украинская сторона находится в постоянном контакте с венгерской стороной. В частности, закон о национальных меньшинствах, который приняла Украина, Венгрия признала эффективным и качественным. Кроме того, во время встречи в Ужгороде Киев обсудит будущее главенство Будапешта в Совете ЕС с июля этого года.

Орбан и Украина