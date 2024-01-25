Для меня принципиально увидеть Орбана в Киеве, – Стефанишина о визите премьера Венгрии
Министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что предстоящая встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главы Офиса Президента Андрея Ермака с венгерским коллегой Петером Сийярто связана с подготовкой визита Орбана в Украину. Она отметила, что Виктор Орбан не посещал Киев с 2010 года.
Об этом передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Стефанишина отметила, что хочет, чтобы Орбан увидел Украину глазами украинцев и остального мира.
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Важный визит Орбана
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что для украинской стороны визит венгерского лидера является очень важным, поскольку за 14 лет, с момента его последнего визита, страна очень изменилась.
Для меня принципиально увидеть премьер-министра Орбана в Киеве, потому что он играет непростую роль в принятии исторических решений для Украины. Для меня важно, чтобы этот человек видел страну такой, какой ее видят мир и украинцы,
– сказала министр.
Она подчеркнула, что украинская сторона находится в постоянном контакте с венгерской стороной. В частности, закон о национальных меньшинствах, который приняла Украина, Венгрия признала эффективным и качественным. Кроме того, во время встречи в Ужгороде Киев обсудит будущее главенство Будапешта в Совете ЕС с июля этого года.
Орбан и Украина
- Ранее Венгрия наложила вето на финансовую помощь Украине от Евросоюза в виде 50 миллиардов евро. Орбан тогда заявил, что это "нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС". Он отметил, что "неизвестно, что произойдет через четверть года".
- Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила уверенность, что Орбан не будет блокировать передачу этих средств в будущем. Глава МИД Венгрии дал "позитивный сигнал" по этому вопросу.
- В конце января планируется встреча между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и венгерским коллегой Петером Сийярто на Закарпатье. Однако эксперты убеждены, что эта встреча не даст значительных результатов. В то же время продолжается подготовка к разговору Орбана и Зеленского.