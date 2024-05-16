Что Си может пообещать Путину: Шейтельман предположил результаты поездки диктатора в Китай

Владимир Путин планирует посетить Китай 16-17 мая. Российский диктатор будет пытаться усилить экономические связи с Пекином. Китай может предложить России одну интересную сделку.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Китай обязательно не пропустит возможности "обокрасть" Россию. Си Цзиньпин может предложить России строительство на территории Китая атомных электростанций в обмен на бесплатный уран.

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Что хочет Путин

По словам политтехнолога, ранее Путин просил Си Цзиньпина помощь в кредит, но так ее и не получил. На этот раз российский диктатор может просить разблокировать сотрудничество китайских банков с российскими, а также постараться обсудить поставки в Китай газа через российский газопровод "Силы Сибири-2".

Я не удивлюсь, если в 16 – 17 числах они подпишут договор о строительстве "Силы Сибири-2" - нового газопровода, чтобы российский газ шел в Китай,

– отметил Шейтельман.

Он добавил, что это уже будет 18 договор о строительстве этого газопровода. Китай подписывает их, чтобы "не обидеть" Путина, хотя Пекин понимает, что российский газ могут запретить. Китай предпочитает газ из Казахстана и Туркменистана.

Что может пообещать Си

По мнению политтехнолога, Китай может предложить Путину определенные товары, которые производит только он и Запад, например, подшипники для российских поездов.

Также стоит отметить, что Джозеф Байден подписал новый закон о запрете импорта российского урана. В этом законе есть важный нюанс – говорится не только о России, но и компании, которые связаны с ней.

Си может сказать, чтобы они (Китай и Россия – 24 Канал) подписали договор, по которому Россия будет дарить им уран, а они за это дадут разрешение бесплатно построить атомные электростанции на территории Китая, – спрогнозировал Шейтельман.

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