Путин готов идти на любые сделки: какой замысел имеет Си в отношении России

Владимир Путин вместе с президентом Китая Си Цзиньпином 16 мая подписали соглашение об углублении стратегического партнерства. Если для российского диктатора Китай является едва ли не единственным спасением для возможности ведения войны против Украины, то китайский лидер имеет свой замысел.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что сейчас Россия является для Китая дешевой сырьевой базой. Однако как только Запад начнет вводить против Пекина санкции в отношении сотрудничества с Россией, он сразу изменит свою дипломатию.

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Замысел Си в отношении России

По словам политолога, Путин приехал на встречу с Си для того, чтобы "выжать" максимально полезных ему политических и военных соглашений. С другой стороны, российский диктатор готов идти на любые компромиссы и соглашения, которые позволят ему выживать в войне России против Украины. В то время, пока Путина интересует только война, Китай пользуется возможностью пользоваться всеми благами России.

Сейчас Китай устраивает статус-кво, по которому Россия является сырьевой базой, очень дешевой и ресурсной, из которой можно выжимать все соки, где можно осуществлять территориальную экспансию на востоке России, переименовывать города на китайский манер и откровенно господствовать,

– подчеркнул Джигун.

Политолог предположил, что встреча Путина и Си закончится многими соглашениями, ориентированными на Китай, при которых Россия будет поставлять дополнительные ресурсы и технологические возможности. Пекин же обойдется осторожными обещаниями об увеличении темпов поставок продуктов двойного назначения.

Суть китайской дипломатии в контексте поддержки России

После недавнего визита Энтони Блинкена в Китай госсекретарь США рассказал о том, какие материалы китайцы передают россиянам, указав, что США введет санкции.

Когда у Си встанет вопрос перед выбором поддерживать Россию, которая является выгодной здесь и сейчас или стратегические долгосрочные отношения с западным миром, ответ будет очевидным,

– добавил Джигун.

Ранее Си Цзиньпин с дипломатическими визитами посетил несколько стран Европы. Встреча китайского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по словам политолога, закончилась ультимативными требованиями Европой в контексте экономических отношений и поддержки Китая Россией.

Я убежден, что лидер Поднебесной, если и не отреагировал на это очень ярко и однозначно, месседж он понял,

– отметил Джигун.

По мнению политолога, для того, чтобы Китай мог торговать с европейскими странами, против Пекина не вводились пошлины на электрическую продукцию, электрокары, аккумуляторы и т.д., Си Цзиньпину нужно пересмотреть свою модель отношений с Россией.

Учитывая модель китайской дипломатии, которая многогранна, осторожная и направлена на то, чтобы не делать поспешных шагов, рано или поздно результаты в пользу западного мира в контексте китайско-российских отношений мы точно услышим,

– отметил Джигун.

Сотрудничество Китая с Россией: кратко