Миротворцы, переговорный кластер и "хаб единства": каким был визит Зеленского в Польшу

Сегодня, 15 декабря, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Варшаву, где совершил ряд встреч с польскими коллегами.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка София Назаренко, заметив, что Польша планирует содействовать вступлению Украины в Европейский Союз. Относительно членства в НАТО, то Дуда призвал Альянс выдать Украине приглашение. Президент также анонсировал открытие "хабов единства".

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Детали визита Зеленского

Зеленский уже встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом страны Анджеем Дудой. Были также встречи с украинскими и польскими делегациями. Визит состоялся в связи с председательством Польши в ЕС, а также стал ответом на визит Туска во Львов в декабре прошлого года.

Лидеры обсудили последние решения по Волынской трагедии, Украина предоставила разрешение Польше на проведение эксгумационных работ. Туск отметил, что эту страницу истории не следует использовать в политических играх, поэтому благодарен за понимание с нашей стороны.

По результатам заседания, Польша будет способствовать евроинтеграционному процессу Украины. В течение 6 месяцев ожидается открытие первого переговорного кластера. Впрочем, Туск отметил, что во время помощи со вступлением в ЕС Польша будет учитывать собственные национальные интересы,

– отметила корреспондентка.

На заседании также обсудили гарантии безопасности для Украины. Одной из них Зеленский назвал размещение иностранного контингента на территории Украины. Польская сторона отметила, что собственные войска отправлять в Украину не планирует.

В то же время Польша активно продвигает идею членства Украины в НАТО. Дуда заявил, что вступление нашей страны в Альянс является самой действенной гарантией безопасности.

Полноценное вступление Украины в НАТО возможно после окончания войны. Однако сегодня, будучи президентом Польши и соседом Украины, я настойчиво требую, чтобы Украине оформили и выдали приглашение в НАТО,

– подчеркнул он.