Есть много советского оружия, – политолог о визите Зеленского в Аргентину

Владимир Зеленский приехал 10 декабря на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Это своевременный и уместный визит, с которого можно получить приятные "бонусы".

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что визит Зеленского в Аргентину абсолютно своевременный. Сотрудничество с этой страной может дать много важных преимуществ.

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Почему визит в Аргентину важен

Как отметил Давидюк, приезд Зеленского в Аргентину может помочь "подружиться" с другими странами Латинской Америки. Украине очень важна поддержка каждого государства. В частности, именно на этом континенте много разного оружия, которое еще когда-то продавал СССР.

Мне только кажется, что концентрация Зеленского и Офиса исключительно на "формуле мира" несколько неполная. Если вчитаться в "формулу мира", то создается впечатление, будто война закончилась. Мы же, напротив, сейчас в горячей фазе. Нужно просить побольше денег. Там также есть много советского оружия,

– сказал Давидюк.

Аргентина будет играть лидерскую роль на континенте и станет своеобразной "антибразилией". В свое время Бразилия не стала условными "Соединенными Штатами" на этом континенте. Аргентина попытается взять на себя эту роль.

Во время визита в Аргентину Зеленский побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Недавно стало известно , о чем они говорили

В Украины много общего с этой страной. Аргентина также имеет возможность прокормить от 1 до 2 миллиардов человек. На этом можно сделать большие проекты.

Вот есть ОПЕК газовый. Так давайте впервые в жизни станем лидерами в чем-нибудь другом. Сделаем ОПЕК зерновой или пищевой. Украина и Аргентина – два крупнейших производителя зерна. Добавляем сюда еще две страны – крупнейшие производители риса. И вот от тебя зависит 8 миллиардов человек. Будем вчетвером сидеть – поднимать цены, опускать. Делать, как нам будет выгодно. Будем влиять на мировую политику. Это нормально. Не надо бояться быть первым,

– заметил Давидюк.

Сам новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей чрезвычайно проукраинский. Еще в начале полномасштабного вторжения он взял в посольстве Украины в Аргентине флаг и ходил на митинги против Путина и войны, развязаной Россией.

Визит Зеленского в Аргентину: коротко