Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що візит Зеленського до Аргентини є абсолютно на часі. Співпраця з цією країною може дати багато важливих переваг.

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Чому візит до Аргентини є важливим

Як наголосив Давидюк, приїзд Зеленського до Аргентини може допомогти "подружитися" з іншими країнами Латинської Америки. Україні надзвичайно важлива підтримка кожної держави. Зокрема, саме на цьому континенті є багато різної зброї, яку ще колись продавав СРСР.

Мені тільки здається, що концентрація Зеленського та Офісу виключно на "формулі миру" дещо неповна. Якщо вчитатися в "формулу миру", то складається враження, ніби війна закінчилася. Ми ж, навпаки, зараз в гарячій фазі. Потрібно просити більше грошей. Там також є багато радянської зброї,

– сказав Давидюк.

Аргентина буде грати лідерську роль на континенті та стане своєрідною "антибразилією". Свого часу Бразилія не стала умовними "Сполученими Штатами" на цьому континенті. Аргентина спробує взяти на себе цю роль.

Зверніть увагу! Під час візиту в Аргентину Зеленський поговорив і з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Нещодавно стало відомо, про що вони говорили.

Україна має багато спільного з цією країною. Аргентина також має можливість прогодувати від 1 – до 2 мільярдів людей. На цьому можна зробити величезні проєкти.

От є ОПЕК газовий. Так давайте вперше в житті станемо лідерами в чомусь іншого. Зробимо ОПЕК зерновий чи харчовий. Україна та Аргентина – два найбільші виробники зерна. Додаємо сюди ще дві країни-найбільші виробники рису. І от від тебе залежать 8 мільярдів людей. Будемо вчотирьох сидіти – підіймати ціни, опускати. Робити, як нам буде вигідно. Будемо впливати на світову політику. Це нормально. Не треба боятися бути першим,

– зауважив Давидюк.

Сам новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей є надзвичайно проукраїнським. Ще на початку повномасштабного вторгнення він взяв у посольстві України в Аргентині прапор та ходив на мітинги проти Путіна та війни, яку розв'язала Росія.

Візит Зеленського до Аргентини: коротко