Хлеб – новый энергоресурс: как Украина может переманить союзников России с Ближнего Востока
Президент Владимир Зеленский 19 мая посетил Саудовскую Аравию. Украине очень важно налаживать сотрудничество со странами Ближнего Востока.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, визит Зеленского в Саудовскую Аравию очень важный. Украине есть что предложить государствам Ближнего Востока, которые кое-где сотрудничают с Россией.
К теме G7 в Хиросиме и исторический визит к принцу Салману: почему именно сейчас и чего ждать Украине
Чем Украина может заинтересовать страны Ближнего Востока
Как отметил Давидюк, этот визит можно условно охарактеризовать как "приезд к союзникам наших врагов". И это тоже очень нужно.
Мы показываем, что мы – крутые ребята. И нам действительно есть что предложить. Порты, аграрка, оружие – покупка, продажа, производство. Опять-таки государственные сервисы. Мы за 8 лет очень их подогнали – можем их научить. Но пищевая безопасность – самое главное. Мы привозим зерно, из которого они делают дешевый вкусный хлеб,
– подчеркнул Давидюк.
Смотрите разговор с Николаем Давидюком на ютубе 24 Канала
Украина формально кормит полумиллиарда человек в мире. Таких государств совсем немного. И что самое важное – Украина может увеличить количество выращенных зерновых.
Я говорил с нашими и западными аграриями. Если мы сейчас производим условно 40 – 70 миллионов тонн разных зерновых, то наш потенциал значительно выше. Они говорили, что мы способны произвести 140 миллионов тонн при собственном потенциале.
– заметил Давидюк.
Визит Зеленского в Саудовскую Аравию: коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию 19 мая. Там он провел встречу с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом.
- Известно, что в конце февраля в Украину приезжал глава МИД Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан. Тогда по результатам визита Саудовская Аравия выделила Украине 400 миллионов долларов помощи.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что позиция арабских стран относительно войны в Украине важна. Известно, что Россия пытается влиять как на Латинскую Америку, так и на Африку и на арабский мир. Это влияние нужно нивелировать.