Пока путин сидит в бункере: СМИ поражены визитом Зеленского в триумфально освобожденный Изюм

Президент Владимир Зеленский 14 сентября отправился в освобожденный от оккупантов Изюм. Он присутствовал на церемонии поднятия флага Украины над городом. И это уже оценили западные СМИ.

Журналисты получили очередную возможность обсудить успех контрнаступления Украины, чью реакцию собрал 24 канал. Более того, они высказали предположение, как этот простой и одновременно смелый жест Владимира Зеленского ударил по диктатору из бункера.

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Зеленский снова сыграл на контрасте

Например, в The Washington Post визит президента Украины в освобожденный Изюм называют "смелым". Но для нас это не что-то особенное, ведь он посетил освобожденную из-под оккупации Бучу всего через несколько дней после того, как ее покинули россияне.

В то же время, отмечают обозреватели, важен также факт подъема флага над городом. По их словам, это символ достижения важнейшей победы с конца марта. Именно тогда удалось выбить из Киевской области российских захватчиков.

Обозреватели, как и мы, заметили, что Зеленский не опасается посещать зоны ведения боевых действий. Чего не скажешь о владимире путине, который отсиживается в своем бункере.

Они обеспечили контраст между молодым украинским лидером и стареющим российским президентом владимиром путиным, который называет войну "специальной военной операцией" и не посещал своих солдат в полевых условиях с тех пор, как развязал войну,

– отмечают обозреватели.



Зеленский в очередной раз доказал, что он близок к народу / Фото с телеграма Зеленского

Журналисты также сделали акцент на самом контрнаступлении, назвав его быстрым и удивительно успешным. В то же время, именно оно стало не только важной военной победой, но и настоящим психологическим триумфом. Как отмечают обозреватели, освобождение территорий:

подняло национальный дух,

укрепило международную поддержку нашего государства,

подогрело призывы к предоставлению нам еще большего оружия.

В еще одном обзоре журналистов этого издания говорится, что контрнаступление крайне негативно влияет на путина. Мол, он уже кажется еще более загнан в тупик. Более того, маневров у него остается все меньше с каждым днем.

Каркас путинской пропаганды начал разрушаться, и он оказался в ситуации, когда не может ни смириться с поражением, ни стремиться к решительной победе,

– отмечают обозреватели.

Журналисты не исключают, что диктатор находится "в стратегическом хаосе". И именно поэтому он предпочитает изоляцию от всех и всего.

Визит Зеленского – символ взлета морального духа

В The New York Times сделали справедливое замечание. Журналисты сделали акцент на географическом расположении. Ведь Изюм всего в 14,5 километрах от линии фронта. А это значит, что враг в любой момент мог "накрыть" город артиллерийским огнем. Напомним, что во время речи Зеленского в Изюме раздался взрыв. Президент на это отреагировал очень спокойно, сделал паузу, после чего продолжил выступление.

Итак, присутствие Зеленского в Изюме – свидетельство "взлета морального духа Украины и нарастание ее отваги". Его поездка в этот город – очередное доказательство того, что президент верит и доверяет украинскому войску.



Визит Зеленского в Изюм – проявление доверия к ВСУ / Фото с телеграма Зеленского

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В то же время обозреватели обратили внимание на брошенную врагом технику. О ней в своей речи вспомнил Зеленский, когда рассказывал об унизительном бегстве врага из города. Ведь оккупанты так сильно хотели спастись, что побросали свои боевые машины.

А важнейшей, отмечают обозреватели, является реакция пророссийских военных блогеров. Они полностью раскритиковали свое руководство за то, что армия страны-агрессора не достигла ничего из того, что артикулировала. К слову, блогеры тоже подняли больной для путина вопрос. Речь идет об алкоголизме среди высшего руководства.

В агентстве AFP обратили внимание на то, что визит Зеленского – практически пощечина врагу. Ведь он находится в десяти километрах от линии фронта. В то же время, он своим присутствием демонстрирует, что врагу не удалось достичь того, к чему он шел месяцами. Напомним, что путин отдал приказ захватить полностью Донецкую область до 15 сентября. Этот день пришел, а результатов так и не появилось.

В Bloomberg отметили, что внезапный визит Зеленского в освобожденный Изюм – очередное подчеркивание успешного проведения контрнаступления ВСУ. Речь идет о северо-востоке нашего государства. Кроме того, его поездка стала настоящим опровержением очередной лжи кремля. Мол, россия еще частично, но удерживает под контролем Изюм. А вот и нет!

Потеря Изюма, чье довоенное население превышало 45 тысяч человек, а также Купянска – важного логистического узла на пути к границе с россией – может стать серьезным испытанием для владимира путина,

– подчеркивают в Bloomberg.

Обозреватели также отметили, что поездка президента Украины в Изюм лишь положительно повлияет на его имидж. Ведь никто не будет спорить с тем фактом, что он стал "эффективным коммуникатором и лидером военного времени". Здесь журналисты вспомнили и его ежедневные видеообращения, и речи, которые он произносил перед парламентариями десятков стран.



Поездка Зеленского в Изюм в очередной раз ударила по россиянам / Фото с телеграма Зеленского

Зеленский подчеркнул драматический успех ВСУ

В издании The Guardian также оценили неожиданный визит президента Владимира Зеленского. Его обозреватели отметили, что поездка президента буквально "подчеркнула драматический успех продвижения Украины". Заметим, что еще вчера стало известно о 8,5 тысячах квадратных километров освобожденных территорий. И эта цифра растет каждый день!

В то же время журналисты выразили сомнение в возможности достижения путиным поставленных целей. Весной он хотел взять под полный контроль весь Донбасс. Осенью же будет хлопот с тем, чтобы не потерять все территории, захватившие после 24 февраля.

Обозреватели заметили, что на чаше весов: прямолинейность Зеленского, а на других – "вероятная трусость и отрешенность путина". И последнее в очередной раз доказывает тот факт, что с начала полномасштабного вторжения диктатор ни разу не осмелился хоть немного приблизиться к линии фронта.

Во всем мире продолжают восторгаться Украиной, ее войском и президентом. Более того, все чаще обсуждается предоставление тяжелого вооружения и всего необходимого для победы. А это значит, что она будет однозначно за нами. Только наберемся терпения, продолжаем любить Украину и донатить на ВСУ!

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