Есть заинтересованность, – посол Украины высказался о возможном визите Зеленского в Израиль
Накануне появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль. Сейчас в этом есть заинтересованность.
Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, другие детали пока раскрывать нельзя.
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Может ли Зеленский посетить Израиль
Как рассказал Корнийчук, пока он не может комментировать информацию о планах украинского президента посетить Израиль. Поездки Зеленского – не предмет общественного обсуждения во время войны.
Поэтому мы узнаем об этом из прессы, когда это решение будет принято, и президент прибудет в Израиль,
– отметил он.
Посол Украины добавил, что на сегодняшний день есть заинтересованность в том, чтобы визит Зеленского в Израиль состоялся, но только максимально безопасно и эффективно для обеих стран.
Что этому предшествовало
- На днях СМИ сообщили, что Владимир Зеленский может приехать в Израиль с визитом солидарности.
- Офис Президента уже направил соответствующий запрос израильской стороне.
- Отмечается, что сейчас ведутся предварительные переговоры. О дате визита – пока неизвестно.
- Кстати, политолог Николай Давидюк считает, что это важно не только для нас, но прежде всего для Израиля. По словам эксперта, это акт лидерства и Зеленский все делает правильно.