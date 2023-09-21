Если мы не получим помощь, то проиграем войну, – Зеленский обратился к членам Конгресса

Во время своей рабочей поездки в США Владимир Зеленский посетил Капитолий. Там президент рассказал американским конгрессменам о важности поддержки Украины.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер немного рассказал о встрече Владимира Зеленского с американскими конгрессменами. Однако, во время встречи с журналистами он отказался отвечать на вопросы представителей СМИ.

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Что рассказал Шумер

Чак Шумер не стал вдаваться в подробности. Конгрессмен-демократ заявил, что глава нашего государства в Капитолии призвал одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины. Он дословно процитировал единственную фразу президента Украины, которая подытожила его разговор с конгрессменами.

Господин Зеленский сказал: "Если мы не получим помощь, то проиграем войну",

– сказал Шумер.

Что сказал Маккарти

Также с небольшим заявлением перед журналистами выступил глава Палаты представителей США Кевин Маккарти. Он сказал, что во время переговоров задал украинскому президенту ряд вопросов. Сам разговор с Зеленским Маккарти назвал продуктивным и хорошим.

Впрочем, Маккарти, несмотря на это, не изменил свою позицию. Он сообщил представителям СМИ, что не поддержит одобрение пакета помощи Украине на сумму в 24 миллиарда долларов. Он хочет, чтобы администрация Джозефа Байдена начала уделять больше внимания борьбе с нелегальной миграцией в США.

Свой отказ Маккарти объяснил опаской, что президент США может проигнорировать факт незаконного пересечения границы десятками тысяч человек, если сосредоточится только на вопросах оказания помощи Украине.

О чем говорил Зеленский

В Офисе Президента рассказали подробности визита главы государства в Капитолий. Также в ОП поделились кадрами с места события. На фото можно увидеть, что вместе с Зеленским поехали руководитель ОП Андрей Ермак, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и наш новый министр обороны Рустем Умеров.

Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, а также лидерами Республиканской и Демократической партий в Палате представителей. А именно со Стивом Скализом и Хакимом Джефрисом.

Визит Зеленского к конгрессменам / Фото Офиса Президента

Зеленский от имени Украины искренне поблагодарил Палату представителей, Конгресс, обе партии, Джозефа Байдена, его администрацию и весь американский народ за непоколебимую поддержку нашего государства.

Вместе мы добились значительного прогресса в защите демократии, свободы и достоинства – ценностей, на которых базируются обе наши страны,

– заявил Зеленский.

Президент рассказал об огромных страданиях украинского народа от военных преступлений россиян и объяснил ситуацию на фронте. Глава государства обсудил с конгрессменами первоочередные оборонные потребности Украины и усиление возможностей нашей ПВО, особенно в преддверии зимнего периода.

Зеленский также отметил, что уже более половины оккупированных территорий Украины были освобождены от российских захватчиков. По его словам, полная победа Украины над Россией все ближе. Эта украинская победа будет гарантией того, что ни Россия, ни какая-либо другая диктатура не сможет дестабилизировать свободный мир. Он подчеркнул, что Украина и США должны быть и побеждать вместе. Зеленский добавил, что наша страна рассчитывает на постоянную поддержку американцев.

Во время разговора украинского лидера с американскими конгрессменами была отмечена безусловная важность ответственности Украины за использование оказанной помощи и соответствующей отчетности. Ещё Зеленский обсудил с ними имплементацию Формулы мира, указав на необходимость вовлечения в этот процесс стран Глобального Юга, а также глобальные геополитические вызовы. Глава государства также отметил важность вопроса послевоенного восстановления Украины. Кроме этого, Зеленский положительно оценил назначение специального представителя Президента США по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Позже Владимир Зеленский в своих соцсетях тоже поделился фотографиями с этого мероприятия.

Президент Украины посетил Капитолий / Фото Владимира Зеленского



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