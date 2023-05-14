Авиационная коалиция для Украины: с чем Зеленский может вернуться из Европы
Украина сейчас активно работает над созданием коалиции по передаче Украине истребителей. Это одна из важных задач во время визита президента Владимира Зеленского в европейские страны.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Соединенным Штатам важно сформировать коалицию государств по передаче Украине истребителей.
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Все происходит по тому же принципу, как и в предыдущих случаях с предоставлением танков, артиллерии и т.д. Сейчас Украина активно работает над этим вопросом.
Чем больше стран, которые заявят, что Украине нужны самолеты, тем больше это будет создавать почву, чтобы Соединенные Штаты приняли это решение. В любом случае решение будет за США,
– отметил Мусиенко.
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Интересное заявление чешского президента
Мусиенко обратил внимание на недавнее заявление президента Чехии Петра Павела, что, возможно, Украина получит определенное количество F-16, но без некоторого оборудования.
Мы можем предположить, что этот процесс находится в максимальной тайне. А где-то под контрнаступление мы эти самолеты увидим. Там могут быть не украинские летчики, а представители Интернационального легиона,
– предположил Мусиенко.
На самом деле очень позитивно, что сейчас вопрос передачи Украине западных истребителей снова обсуждается. Это приближает Киев к получению желаемых самолетов.
Визит Зеленского в Европу: коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетил Италию. Также он встретился с Папой Римским в Ватикане.
- Уже сегодня, 14 мая, Зеленский прибыл с визитом в Германию. На фоне его приезда Берлин объявил о мощном пакет военной помощи для Украины на 2,7 миллиарда евро.
- Известно, что вечером 14 мая Зеленский прибудет в Париж. У него запланирована рабочий ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудят дальнейшую военную и гуманитарную поддержку, которую Франция предоставит Украине.
- Ранее Владимир Зеленский объяснил цель своих визитов в страны Евросоюза. Теперь Украина активно работает над созданием коалиции истребителей. Этот вопрос является приоритетным для Киева.