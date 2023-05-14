Авиационная коалиция для Украины: с чем Зеленский может вернуться из Европы

Украина сейчас активно работает над созданием коалиции по передаче Украине истребителей. Это одна из важных задач во время визита президента Владимира Зеленского в европейские страны.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Соединенным Штатам важно сформировать коалицию государств по передаче Украине истребителей.

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Все происходит по тому же принципу, как и в предыдущих случаях с предоставлением танков, артиллерии и т.д. Сейчас Украина активно работает над этим вопросом.

Чем больше стран, которые заявят, что Украине нужны самолеты, тем больше это будет создавать почву, чтобы Соединенные Штаты приняли это решение. В любом случае решение будет за США,

– отметил Мусиенко.

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Мусиенко обратил внимание на недавнее заявление президента Чехии Петра Павела, что, возможно, Украина получит определенное количество F-16, но без некоторого оборудования.

Мы можем предположить, что этот процесс находится в максимальной тайне. А где-то под контрнаступление мы эти самолеты увидим. Там могут быть не украинские летчики, а представители Интернационального легиона,

– предположил Мусиенко.

На самом деле очень позитивно, что сейчас вопрос передачи Украине западных истребителей снова обсуждается. Это приближает Киев к получению желаемых самолетов.

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