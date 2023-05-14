Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Сполученим Штатам важливо сформувати коаліцію держав щодо передачі Україні винищувачів.
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Все відбувається за таким же принципом, як і в попередніх випадках з наданням танків, артилерії тощо. Зараз Україна активно працює над цим питанням.
Чим більше буде країн, які заявлять, що Україні потрібні літаки, тим більше це буде створювати підґрунтя, аби Сполучені Штати ухвалили це рішення. У будь-якому випадку рішення буде за США,
– зазначив Мусієнко.
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Цікава заява чеського президента
Мусієнко звернув увагу на нещодавню заяву президента Чехії Петра Павела, що, можливо, Україна отримає певну кількість F-16, але без деякого обладнання.
Ми можемо допускати, що цей процес перебуває в максимальній таємниці. А десь під контрнаступ ми таки ці літаки побачимо. Там можуть бути не українські льотчики, а представники Інтернаціонального легіону,
– припустив Мусієнко.
Насправді надзвичайно позитивно, що зараз питання передачі Україні західних винищувачів знову обговорюється. Це наближає Київ до отримання бажаних літаків.
Візит Зеленського до Європи: коротко
- Президент України Володимир Зеленський 13 травня відвідав Італію. Також він зустрівся із Папою Римським у Ватикані.
- Вже сьогодні, 14 травня, Зеленський прибув з візитом до Німеччини. На тлі його приїзду Берлін оголосив про потужний пакет військової допомоги для України на 2,7 мільярда євро.
- Відомо, що ввечері 14 травня Зеленський прибуде до Парижа. У нього запланована робоча вечеря з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорять подальшу військову та гуманітарну підтримку, яку Франція надаватиме Україні.
- Раніше Володимир Зеленський пояснив мету своїх візитів до країн Євросоюзу. Зараз Україна активно працює над створенням коаліції винищувачів. Це питання є пріоритетним для Києва.