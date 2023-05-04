Это исторический момент, – нидерландские депутаты высказались о визите Зеленского
Источник:NOS
После визита в Финляндию Владимир Зеленский приехал в Нидерланды. Там украинский лидер выступил перед парламентом страны.
Присутствовавшие депутаты во время выступления Зеленского, назвали эту речь "исторической". О чем именно говорил президент Украины, пока неизвестно.
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Зеленский выступил в парламенте Нидерландов
Владимир Зеленский 4 мая встретился с президентом Сената Яном Брауном и главой Палаты представителей Верой Бергкамп. Далее он выступил перед парламентом, где, по словам очевидцев, было "достаточно шумно от аплодисментов".
Зеленский выступил перед Сенатом Нидерландов / Фото Офиса Президента:
Прокомментировал эту речь один из местных депутатов Том ван дер Ли.
Речь Зеленского была потрясающей,
– заявил депутат.
Затем президент Украины поехал в Международный уголовный суд в Гааге и в конференц-центр Всемирного форума, где выступил с речью под названием "Нет мира без справедливости".
Зеленский также встретился с премьером Нидерландов
Президент Украины встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Нидерландский политик подчеркнул, что визит Зеленского в страну является "мощным сигналом того, что народ Украины не подвергнется российской агрессии". Кроме этого, он заверил украинского президента в тотальной поддержке Украины.
Нидерланды и их союзники будут продолжать поддерживать вас каждый дюйм пути,
– подчеркнул Рютте.
В заключение премьер-министр рассказал, что российская агрессия напоминает всему миру о том, что "верховенство права не является данностью и, когда на него нападают, его нужно защищать".
Владимир Зеленский в Нидерландах: что известно
- Владимир Зеленский 4 мая отправился в Нидерланды. Это был первый визит Зеленского в королевство на посту президента.
- Лидер провластной нидерландской партии заявила, что она не придет на встречу с президентом Украины. Свою позицию она аргументировала "неуместностью визита" в день памяти гражданских лиц и солдат, погибших во время Второй мировой войны.
- Владимир Зеленский произнес речь в Международном уголовном суде в Гааге. Он сказал, что хочет "сделать войну в Украине последней для всего мира".