Это исторический момент, – нидерландские депутаты высказались о визите Зеленского

После визита в Финляндию Владимир Зеленский приехал в Нидерланды. Там украинский лидер выступил перед парламентом страны.

Присутствовавшие депутаты во время выступления Зеленского, назвали эту речь "исторической". О чем именно говорил президент Украины, пока неизвестно.

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Зеленский выступил в парламенте Нидерландов

Владимир Зеленский 4 мая встретился с президентом Сената Яном Брауном и главой Палаты представителей Верой Бергкамп. Далее он выступил перед парламентом, где, по словам очевидцев, было "достаточно шумно от аплодисментов".

Зеленский выступил перед Сенатом Нидерландов / Фото Офиса Президента:

Прокомментировал эту речь один из местных депутатов Том ван дер Ли.

Речь Зеленского была потрясающей,

– заявил депутат.

Затем президент Украины поехал в Международный уголовный суд в Гааге и в конференц-центр Всемирного форума, где выступил с речью под названием "Нет мира без справедливости".

Зеленский также встретился с премьером Нидерландов

Президент Украины встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Нидерландский политик подчеркнул, что визит Зеленского в страну является "мощным сигналом того, что народ Украины не подвергнется российской агрессии". Кроме этого, он заверил украинского президента в тотальной поддержке Украины.

Нидерланды и их союзники будут продолжать поддерживать вас каждый дюйм пути,

– подчеркнул Рютте.

Владимир Зеленский и Марк Рютте / Фото Офиса Президента

В заключение премьер-министр рассказал, что российская агрессия напоминает всему миру о том, что "верховенство права не является данностью и, когда на него нападают, его нужно защищать".

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