Депутати, що були присутні під час виступу Зеленського, назвали цю промову "історичною". Про що саме говорив президент України наразі невідомо.
Дивіться також Ми хочемо бачити тут іншого Володимира, – Зеленський "пройшовся" по Путіну в Гаазі
Зеленський виступив у парламенті Нідерландів
Володимир Зеленський 4 травня зустрівся з президентом Сенату Яном Брауном та головою Палати представників Верою Бергкамп. Далі він виступив перед парламентом, де, за словами очевидців, було "доволі шумно від оплесків".
Зеленський виступив перед Сенатом Нідерландів / Фото Офісу Президента:
Прокоментував цю промову один з місцевих депутатів Том ван дер Лі.
Промова Зеленського була приголомшливою,
– заявив депутат.
Потім президент України поїхав до Міжнародного кримінального суду в Гаазі та у конференц-центр Всесвітнього форуму, де виступив із промовою під назвою "Немає миру без справедливості".
Зеленський також зустрівся з прем'єром Нідерландів
Президент України згодом зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Нідерландський політик наголосив, що візит Зеленського до країни є "потужним сигналом того, що народ України не піддасться російській агресії". Крім цього він запевнив українського президента у тотальній підтримці України.
Нідерланди та їх союзники надалі продовжуватимуть підтримувати вас кожен дюйм шляху,
– наголосив Рютте.
Володимир Зеленський та Марк Рютте / Фото Офісу Президента
Наостанок прем'єр-міністр розповів, що російська агресія нагадує всьому світу про те, що "верховенство права не є даністю і, коли на нього нападають, його треба захищати".
Володимир Зеленський у Нідерландах: що відомо
- Володимир Зеленський 4 травня вирушив до Нідерландів. Це був перший візит Зеленського до королівства на посаді президента.
- Лідерка провладної нідерландської партії заявила, що вона не прийде на зустріч з президентом України. Свою позицію вона аргументувала "недоречністю візиту" у день пам'ять цивільних осіб і солдатів, що загинули під час Другої світової війни.
- Володимир Зеленський виголосив промову у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Він сказав, що хоче "зробити війну в Україні останньою для всього світу".