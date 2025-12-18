Жаль, что Кароль Навроцкий не проявил намерений ехать в Украину, несколько поддаваясь влиянию радикальных политических групп внутри собственной страны. Однако украинская сторона решила не усложнять ситуацию и согласилась приехать в Варшаву, отбросив в сторону внезапные дипломатические недоразумения. Подробнее об этом читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Почему Украине стоит поддерживать сотрудничество с Польшей?

Действительно, учитывая стабильные проблемные аспекты диалога с руководством Венгрии и Словакии, непрогнозируемые перспективы партнерства с новым правительством Чехии, дополнительно усложнять отношения с президентом соседней Польши – совсем не время.

Наоборот, для Украины стратегически важно поддерживать коммуникацию со всеми центрами польской политической власти:

С правительством и парламентом, традиционно имеющими больше влияния на принятие практических решений,

и президентом, который играет важную роль в вопросах международной деятельности и безопасности.

Особенно на фоне последних тенденций внутриполитической ситуации в Польше. Там следующие парламентские выборы дают значительные шансы на формирование большинства оппозиционными политическими силами правого консервативного направления. И это несмотря на первенство в социологических опросах "Гражданской коалиции" Дональда Туска.

Что известно об усилении политического влияния правого электората?

"Право и справедливость" и "Конфедерация" стали фундаментальной основой, которая обеспечила электоральную поддержку Кароля Навроцкого и победу на выборах.

Однако, кроме них, на политической карте Польши появился относительно новый, но беспрецедентно опасный игрок – это политическая сила "Конфедерации короны польской" во главе Гжегожа Брауна.

Стоит констатировать, что социологические опросы свидетельствуют о системном росте поддержки политсилы указанного политического деятеля. Она сокращает отставание от "ПиС" и "Конфедерации" путем радикальной риторики, популизма и грубых действий.

На президентских выборах Браун получил четвертое место. И если сразу после успешного выступления там его политическая сила претендовала на прохождение барьера в 5%, то сейчас они уже достигают отметки в 9% потенциальной поддержки.

Учитывая их украинофобскую политику и радикальную позицию, которая часто нарушает нормы моральных ценностей или даже законодательные рамки, такие высокие рейтинги не могут оставаться без внимания.

Особенно, если "Конфедерация короны польской" будет претендовать на вхождение в большинство по результатам следующих выборов. А такой сценарий представляется довольно реалистичными.

Уже сейчас Украине необходимо осознавать, что рост "антиукраинского электората" в Польше – угрожающая тенденция. Неудивительно, что вокруг политсилы Брауна начали объединяться сомнительные персонажи. Они традиционно считаются пророссийскими агентами влияния или преследуют коммерческие интересы, ориентированы на белорусский или российский рынок, выступая за снятие международных санкций с агрессора.

Президент – лидер правого крыла польской политики

Кароль Навроцкий позиционирует себя лидером, который способен объединить польскую правую сторону. Особенно сейчас, когда она условно поделилась между тремя политическими лагерями – "ПиС", "Конфедерацией" и "Конфедерацией короны польской".

Подобный подход заставляет его ориентироваться на общественные запросы присущие различным социальным группам. Поэтому появляются жесткие нарративы в вопросах исторической или экономической политики в отношении Украины.

Такая ситуация создает возможности для представителей "Конфедерации" и частично "Конфедерации короны польской" влиять на формирование позиции президентской канцелярии. В том числе и в рамках построения отношений между Польшей и Украиной.

Ввиду перечисленных обстоятельств, президенту Украины необходимо найти успешную формулу, которая позволит избежать противоречивых моментов и взять за основу то, где можно достичь прогресса.

Какие есть позитивные направления работы?

Безусловно, украинской стороне необходимо акцентировать внимание на вопросах безопасности взаимодействия и сдерживания российской угрозы. Кароль Навроцкий последователен в своих антироссийских взглядах. Не зря он отказался от уже согласованной встречи с Виктором Орбаном из-за его визита в Москву.

В указанном контексте, сотрудничество Украины и Польши может стать действенной платформой для обеспечения региональной стабильности.

Украинский опыт в ведении боевых действий и использование современных технологий дронов и антидронових систем – это тот сектор, где могут быть сосредоточены интересы польской стороны и местного ВПК. В то же время президент, как верховный главнокомандующий, не может оставаться пассивным в этом и обеспечении польской безопасности.

Польша особенно заинтересована в истощении российского военного и экономического потенциала. Это же означает, что команды лидеров могут успешно координировать усилия в вопросе усиления санкционного давления на Россию, противодействия российскому "теневому флоту" и тому подобное.

Особого внимания заслуживает тема энергетического сотрудничества. У Польши есть несколько амбиций в этом отношении. Например, стать ключевым энергетическим хабом Европы с использованием американского сжиженного газа. Или же приобщить возможности Украины в сфере эксплуатации газовых хранилищ и потребления. Все это может заинтересовать польских партнеров. Кроме того, Украина будет играть фундаментальную роль в дальнейшем блокировании транзита российских энергоносителей на рынок Европы.

Интересным был бы диалог по работе с США. Это учитывая конструктивные связи команды Кароля Навроцкого с администрацией Дональда Трампа. Учитывая то, что польский президент выступает за справедливый мир, его дополнительный голос в адвокации общих интересов Украины и Польши – не помешает. Главное, что украинская сторона нашла аргументы для убеждения его к решительным действиям. Ведь до сих пор Кароль Навроцкий не демонстрировал значительной активности в организации диалога европейских лидеров с президентом США.

Какие проблемные аспекты повестки дня?

Гарантированно не удастся избежать вопросов исторической политики. Они же выступают важным для Кароля Навроцкого, учитывая его предыдущий карьерный путь. А также важным для избирателей правого крыла.

Именно поэтому, стоит ожидать, что польская сторона будет требовать от Украины уступок или шагов на встречу. В частности, речь идет о расширении взаимодействия в вопросе поисковых работ и чествования жертв Волынской трагедии.

Для польского лидера необходимо показать свою субъектность, что уже проявляется в "подогревании" информационного пространства накануне встречи. Заявления о "необходимости украинцев быть благодарными", "ошибки украинской дипломатии" или "паритетные отношения между странами, которые должны учитывать польские интересы" – традиционные нарративы от президента и его окружения.

Таким образом, переговоры не будут простыми и потребуют прагматических подходов со стороны официального Киева. Предстоящая встреча должна сблизить позиции сторон, а не стать причиной эскалации.

Кроме того, в Польше продолжается конфликт между президентом и правительством. Он иногда достигает вопросов близких к Украине. Из недавнего: возникли недоразумения относительно передачи Украине самолетов МиГ-29.

Несмотря на полную поддержку на правительственном уровне, указанный вопрос якобы остался за пределами поля зрения президента. Причиной якобы называют бюрократические сложности внутри его команды. Хотя конфликт, вероятно, удастся решить. Истребители вскоре могут поступить на украинские нужды, но сам факт возникновения подобных инцидентов – негативный.

К чему готовиться украинской команде?

Команде Владимира Зеленского придется балансировать между двумя центрами влияния в Польше, чтобы избежать политизации визита и негативных последствий.

Подытоживая, стоит заметить, что плюсов от сотрудничества между Украиной и Польшей, значительно больше чем минусов. Однако, польские внутриполитические обстоятельства диктуют определенные условия, которые должны быть учтены украинской дипломатией. Дальнейшие отношения могут быть конструктивными, но точно потребуют прагматических решений и непростых компромиссов.