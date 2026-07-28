Зеленский встретится с американским Сенатом в преддверии важного для Украины голосования

Во вторник, 28 июля, президент Украины посетит США для того, чтобы принять участие в церемонии прощания с Линдси Грэмом. Также он встретится с сотней сенаторов.

После этого может быть принят важный для нашей страны закон. Об этом сообщило агентство Reuters .

Что известно о визите?

Во время своей поездки в США Зеленский сможет поговорить с американскими конгрессменами, рассказали два помощника Сената. Ожидается, что главной темой разговора станет усиление экономического давления на Россию.

Источники издания говорят, что после визита президента Украины Сенат должен начать голосование по законопроекту о введении "адских санкций" против России. Его авторами были демократ Ричард Блюменталь и усопший республиканец Линдси Грэм.

Документ находился на рассмотрении около года. До смерти Грэма верхняя палата Конгресса так и не вынесла его на голосование.

Предыдущая версия законопроекта предусматривала введение тарифа в размере 500% для стран, продолжающих поддерживать Россию, покупая ее энергоресурсы. Однако законодатели снизили его размер до 100%. Такое решение должно было помочь расширить поддержку законопроекта.

Одной из причин почему инициатива затягивалась была обеспокоенность части законодателей. Они опасались, что документ может дать слишком много полномочий Дональду Трампу. СМИ сообщают, что голосование может начаться во время Зеленского в Вашингтоне.

Что известно о законопроекте?

Накануне президент США предложил включить Иран в законопроект по санкциям против России. Владимир Зеленский прокомментировал предложение американского коллеги и заявил, что поддерживает его.

Также издание Axios писало, что после доработки документа в Конгрессе США появилось достаточное количество политиков, готовых проголосовать за "адские санкции" сенатора Грэмма. На фоне внутриполитической борьбы законопроект имеет заметную двухпартийную поддержку .