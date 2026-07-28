Після того може бути ухвалений важливий для нашої країни закон. Про це повідомило агентство Reuters.

Що відомо про візит?

Під час своєї поїздки до США Зеленський матиме змогу поговорити з американськими конгресменами, розповіли два помічники Сенату. Очікується, що головною темою розмови стане посилення економічного тиску на Росію.

Джерела видання кажуть, що після візиту президента України Сенат має розпочати голосування щодо законопроєкту про запровадження "пекельних санкцій" проти Росії. Його авторами були демократ Річард Блюменталь і покійний республіканець Ліндсі Грем.

Документ перебував на розгляді близько року. До смерті Грема верхня палата Конгресу так і не винесла його на голосування.

Попередня версія законопроєкту передбачала запровадження тарифу в розмірі 500% для країн, які продовжують підтримувати Росію, купуючи її енергоресурси. Проте законодавці знизили його розмір до 100%. Таке рішення мало допомогти розширити підтримку законопроєкту.

Однією з причин, чому ініціатива затягувалась була занепокоєність частини законодавців. Вони побоювались, що документ може дати забагато повноважень Дональду Трампу. ЗМІ повідомляють, що голосування може розпочатись під час перебування Зеленського у Вашингтоні.

Що відомо про законопроєкт?

Напередодні президент США запропонував включити Іран до законопроєкту щодо санкцій проти Росії. Володимир Зеленський прокоментував пропозицію американського колеги й заявив, що підтримує її.

Також видання Axios писало, що після доопрацювання документа, в Конгресі США з'явилась достатня кількість політиків, готових проголосувати за "пекельні санкції" сенатора Грема. На тлі внутрішньополітичної боротьби законопроєкт має помітну двопартійну підтримку.