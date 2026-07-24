Про це президент України розповів під час інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер.

Що сказав Зеленський?

Під час розмови Зеленський наголосив на ролі покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема у законопроєкті.

Ліндсі був глибоко включений у цей законопроєкт. Гадаю, ідея президент Трампа об’єднати це з санкціями проти Ірану – ми підтримуємо цю ідею. Це дуже хороша ідея,

– заявив глава України.

Президент вважає, що ця ініціатива може об’єднати різних людей у Конгресі. Оскільки, за його словами, хтось може підтримувати антиіранські санкції, а хтось – антиросійські.