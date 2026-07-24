Об этом президент Украины рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

Что сказал Зеленский?

Зеленский подчеркнул роль покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма в законопроекте.

Линдси был глубоко вовлечен в разработку этого законопроекта. Думаю, идея президента Трампа объединить это с санкциями против Ирана – мы поддерживаем эту идею. Это очень хорошая идея,

– заявил глава Украины.

Президент считает, что эта инициатива может объединить разных людей в Конгрессе. Поскольку, по его словам, кто-то может поддерживать антииранские санкции, а кто-то – антироссийские.