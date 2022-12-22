На каждые аплодисменты давали 2 миллиарда, – Давидюк о выступлении Зеленского в Конгрессе США

Приезд президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки – одно из важных событий года. Этот визит не забудут и точно будут вспоминать.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, когда президент самой крутой страны года едет к президенту сильнейшей страны в мире, то это и есть событие года.

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Следует выделить милитари образ Владимира Зеленского. Это было действительно эффектно.

"Это уже такая историческая вещь. Когда в этом образе такого военного героя и надежды демократии приезжает президент. И это дает, скажем, гарантию того, что инвестиции в украинскую демократию и защиту против автократии проросли и дали результат", – отметил Давидюк.

Он подчеркнул, что это действительно исторический визит для Украины. Зеленский продемонстрировал благодарность международным партнерам и друзьям, которые поверили и инвестировали миллиарды долларов и многое другое в защиту Украины. Особенно интересно выглядело, как весь Конгресс 23 раза поднимался во время выступления Зеленского.

Конгресс становился на ноги 23 раза во время выступления Зеленского. Что тут говорить, даст ли нам конгресс 45 миллиардов, или не даст? Даст. На каждые аплодисменты они давали по 2 миллиарда долларов,

– шутит Давидюк.

Исторический визит – Давидюк о приезде Зеленского в США

Нужно везти в Украину еще больше политиков

По мнению Давидюка, как можно больше политиков нужно приглашать в Украину. Это один из инструментов, который поможет Киеву дойти до победы. Так можно было бы привезти не только дружественных политиков, но и неоднозначно относящихся к войне в Украине.

Присутствие в Украине может изменить политика изнутри. Конечно, все политики – циничные политические существа. Но каждый из них – человек. Мы можем перетащить эту человеческую часть на свою сторону, – подчеркнул Давидюк.

Он отметил, насколько дружески к Зеленскому относилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это была невероятная и очень теплая встреча с ее стороны. Именно Пелоси также посещала Украину и видела все ужасы и борьбу народа против оккупантов.

Визит Зеленского в США