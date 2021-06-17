Офис Президента обсудил с послами визит Зеленского в США

В Офисе Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Белый дом. К тому же дипломаты США и команда президента пообщались о расширении сотрудничества.

В Киеве заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец встретился с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине. В фокусе был вопрос подготовки визита Владимира Зеленского в Белый дом.

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Роман Машовец отметил, что решение США предоставить Украине военную помощь в пределах размера 150 миллионов долларов является важным для укрепления украинской обороноспособности.

Во время встречи говорили о:

подготовке двусторонних соглашений об углублении оборонного сотрудничества,

развитии проектов в сфере исследований и испытаний,

предоставлении Украине безопасностной помощи США.

На встрече коснулись и ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины.

Атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Владимира Зеленского в США. Она заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны.

Заметим, что на саммите 16 июня Джо Байден не пригласил Владимира Путина в США. В то же время и лидер Кремля не звал президента США к себе.

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