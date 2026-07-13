Визит Зеленского в Париж: создание антибаллистической коалиции и презентация системы Freya

Украина совместно с европейскими партнерами приступает к масштабной работе по созданию новой системы противовоздушной обороны. Новая инициатива призвана существенно усилить защиту воздушного пространства от самых сложных воздушных угроз.

В понедельник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Париж для проведения двусторонних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, о чем сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Какие задачи стоят перед антибаллистической коалицией?

Встреча лидеров начнется в Министерстве иностранных дел Франции, после чего запланировано первое заседание вновь созданной антибаллистической коалиции и участие в саммите коалиции желающих.

Главной темой первого заседания антибаллистической коалиции станет защита Украины от баллистических угроз, промышленное сотрудничество и объединение оборонного опыта европейских стран и компаний.

В рамках этой инициативы Украина представит партнерам проект совместного европейского производства системы Freya – отечественной антибаллистической системы, которая должна стать более дешевым и массовым аналогом Patriot для перехвата баллистических целей. К этой коалиции уже присоединились 8 стран.

Саммит коалиции желающих начнется в 17:00 по местному времени под сопредседательством президента Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Ожидается присутствие не менее 25 глав государств и правительств, среди которых глава Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Встреча призвана продолжить и укрепить договоренности и сближение позиций, достигнутые в ходе саммита G7 в Эвиане, в частности в отношении подтверждения поддержки обороны Украины, усиления давления на военные действия России посредством борьбы с теневым флотом РФ, а также оперативного планирования гарантий безопасности.

Как планируется решить проблему дефицита ПВО?

Вопрос борьбы с баллистическими ракетами будет рассматриваться на трех уровнях:

поставки средств и ракет-перехватчиков из имеющихся запасов (Patriot, SAMP/T и других);

промышленное сотрудничество в рамках действующих систем;

создание новой системы на основе украинского опыта и европейских технологий.

Обсуждение проходит на фоне дефицита ракет-перехватчиков для Patriot, из-за чего украинские силы ПВО испытывают трудности с отражением российских баллистических ударов. Число стран-участниц "Коалиции желающих" увеличится с 35 до 37 благодаря присоединению Молдовы и Северной Македонии.

Создание современной противоракетной системы является одним из главных приоритетов Украины. Как ранее сообщалось в публикации о собственном аналоге Patriot, Владимир Зеленский отмечал, что Украина способна создать такую систему самостоятельно, но это заняло бы годы, тогда как международная коалиция позволит реализовать проект значительно быстрее.

Если лидеры, их производственные возможности, их компании поддержат "Фрейю" – она начнет функционировать в ближайшее время,

– отметил Владимир Зеленский.

В то же время в материале о том, что Украина вскоре получит новую партию ракет для Patriot, подчеркивалось, что даже этих поставок недостаточно, и лучшим решением для преодоления дефицита является именно создание собственной альтернативы.

"Сейчас под нашим председательством, я думаю, что в ближайшие недели, может быть, даже в течение недели, мы будем пытаться собрать страны, которые сейчас вошли в антибаллистическую коалицию. Это страны, в которых есть предприятия, производящие компоненты для нашей будущей системы под названием Freya", – Владимир Зеленский, Президент Украины.