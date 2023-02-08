Британцы сыграют "первую скрипку": когда и какие самолеты может получить Украина

Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию, чтобы встретиться с премьер-министром Риши Сунаком. На встрече, вероятно, будут говорить о предоставлении дальнобойного оружия Украине и об обучении украинских пилотов.

Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Игаль Левин. Он уверен, что решение о подготовке украинских пилотов означает, что Украина в этом году получит самолеты.

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Левин подчеркнул, что следует разделять политическое решение и технические возможности военной помощи Украине. Политическое решение разрабатывается прямо сейчас, об этом дискутируют. Технические вопросы тоже уже начали решать, предположил собеседник.

Я почти уверен, что визит Зеленского в Великобританию в значительной степени связан с авиацией. Великобритания будет в этом вопросе флагманом, как произошло и с танками,

– добавил эксперт.

Он убежден, что после Великобритании решение о передаче самолетов будет принято и другими странами.

Какие самолеты может получить Украина

По словам Левина, в первую очередь Украина должна получить самолеты четвертого поколения, например, Eurofigfter и F-16. Ведь подготовка пилотов для освоения F-35 может занять не просто месяцы, а годы. Польша с советского вооружения на F-16 переходила в течение 15 лет.

Когда идет война, конечно, все проходит максимально ускоренно. Пилотов можно подготовить за 6 – 8 месяцев, однако есть неподтвержденная информация, что это началось еще в прошлом году,

– сообщил эксперт.

Он убежден, что если раньше подготовка не началась, то вполне реально до конца этого года подготовить пилотов и наземный персонал для управления и обслуживания западных истребителей.

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