Украина "разбудила" Запад: Клочок назвал причину визита международных партнеров в Киев

В Киев 28 сентября прибыли высокие западные партнеры – Генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Франции Себастьян Лекорню и Великобритании – новоназначенный чиновник Грант Шеппс.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что западные чиновники прибыли в Украину, чтобы утвердить новую концепцию наращивания военных способностей вместе с нашим государством.

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"Украина будет в НАТО"

С министром обороны Франции приехала в Киев крупная делегация, представляющая военный бизнес. И в этот день прозвучало сообщение, что компания Rheinmetall получила лицензию на строительство совместного предприятия в Украине.

Также ключевой месседж направил Йенс Столтенберг во время своего визита о том, что "Украина будет в НАТО" – это вопрос времени.

"Глава Альянса свидетельствует о наличии концепции, которая предполагает реализацию изменения в стратегии Запада о наращивании военных способностей, но вместе с Украиной. И наша страна интегрирована в этот процесс. И сегодня Запад говорит откровенно, что без Украины ему не выстоять против России", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Теперь у нас собственные крылатые ракеты

С момента аннексии Крыма Запад был разноплановым в аспекте понимания угроз, которые могут нести Россия, Китай на другие страны, для устойчивого развития западных государств. В этом смысле по-особому воспринимается информация о том, что Украина отказывается от танков Leopard 1A, потому что они не едут.

Ранее, как отметил Клочок, мы молчали об этом на фоне объединения Запада против агрессии России. Это было справедливо и правильно, потому что нужно было разбудить западные страны и доказать, что им нужно вооружаться – не только Украине.

"Но то, что мы бьем по врагу украинскими ракетами "Нептун" – это очевидный факт. И россияне понимают, что у Украины уже есть собственные крылатые ракеты", – подчеркнул Клочок.

Более того, мы уже получаем лицензию на производство в Украине иностранных танков, это значит, что они будут производиться не только в Украине, но и на Западе.

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Сейчас руководство западных стран начало осознавать на фоне войны, которую развязала Россия в Украине, что им нужно перевооружаться. А им нечем это делать.

"Именно благодаря Украине Запад имеет на это время. И хорошо, что он его реализуют – в частности в Украине. Этому был посвящен визит в Киев западных чиновников", – подчеркнул Валерий Клочок.

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